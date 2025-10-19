'Se fue en Perú': María Antonieta de las Nieves se despide de su personaje de 'La Chilindrina'

La Chilindrina es uno de los personajes más queridos de El Chavo del 8

"La Chilindrina ya se fue, se fue en Perú". Con estas palabras, la actriz mexicana María Antonieta de las Nieves se despidió de sus personaje icónico de 'El Chavo del 8', que interpretó por 50 años.

El anuncio lo realizó durante una entrevista con la periodista mexicana Matilde Obregón. María Antonieta confirmó que su trabajo con el personaje se detendrá porque no puede mantener el exigente ritmo de trabajo después del susto que tuvo en Perú.

La mexicana reveló por primera vez el doloroso momento que tuvo que enfrentar durante su gira en Sudamérica. Su hija Verónica Fernández, quien también interpretó a Paty en 'El Chavo del 8', detalló la díficil situación y cómo fue la recuperación de su madre.

La salud de 'La Chilindrina' se complicó en de agosto del 2025 mientras cumplía una ardua agenda de actividades por un contrato para presentarse en un circo de Perú.

La actriz señaló que aceptó realizar la gira a pesar de que sus hijos, Gabriel y Verónica, no estaban de acuerdo. Verónica indicó que no se había presentado desde la pandemia y que temían que presentara problemas por la exigencia.

Sus temores se confirmaron cuando su hermano, Gabriel, viajó a Perú y encontró a su madre "muy mal" de salud. Hasta aquel momento, lo único que les habían dicho fue que estaba deshidratada y que ya le había visto un neurólogo. "Nos confiamos", afirmó su hija.

En su llegada a Perú, Gabriel decidió cancelar todas las funciones y la hospitalizó en medio de las trabas de los empresarios. Luego, la llevó a México, donde recibió un diagnóstico claro y empezó su recuperación.

"No me acuerdo de nada. Ya iba mal a Perú porque yo no me acuerdo ni la llegada ni las entrevistas. Mi hija dice que era otra. Lo único que me acuerdo es que yo hacia esto (un gesto) con la boca". María Antonieta de las Nieves, actriz mexicana

Verónica reveló en la entrevista que su madre tenía bajo el sodio y le advirtieron que le podrían dar ataques e incluso un derrame. Además le diagnosticaron infección en los pulmones, infección en las vías urinarias y una sobremedicación.

También le advirtieron que la recuperación de María Antonieta sería lenta y que podría tener graves secuelas.

Días después de estar internada, la actriz reaccionó en el hospital y cuenta que pensaba que debía seguir trabajando porque esa siempre fue su "ilusión y pasión".

También reveló, que pese a su grave estado de salud, sus fanáticos nunca notaron lo mal que se encontraba. Ella realizó varias presentaciones al día con llenos diarios en el circo e incluso llegó a tomarse fotografías con los fanáticos.

"Oía la canción y hacía automáticamente todo", confesó 'La Chilindrina' conmocionada por todo lo que vivió. Además dijo sentirse mal por como se mostró al público porque ella siempre cuidó su imagen.

"Siempre he presumido de que no me gusta que se me vea la arruga o la papada. Siempre he tratado de verme lo mejor posible para el público y para mi también. Cuando me ví dije: 'Eso es un cadáver'", señaló la mexicana.

Sus hijos recientemente le contaron a detalle todo lo que vivieron y el delicado estado de salud que tuvo que enfrentar. Por esta razón, De las Nieves decidió poner fin a su trabajo.

"(La Chilindrina) ya se fue. Se fue en Perú. A lo mejor en algún comercial o promocional, pero como estaba yo de entregada en el circo de dos o tres funciones diarias, no. Tengo 75 años y no he descansado un momento en mi vida" María Antonieta de las Nieves, actriz mexicana

También, María Antonieta confesó que se está preparando para "hacer otras cosas" y afirmó que su retiro no será de por vida pues no descarta que su personaje pueda estar presente en alguna entrevista.