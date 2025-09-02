Preocupación por La Chilindrina tras sufrir una caída en el interior de un teatro en México

Preocupación entre los fans de la actriz mexicana María Antonieta de las Nieves, La Chilindrina, tras sufrir una fuerte caída en el interior de un teatro en México.

La actriz, de 78 años de edad, reconocida por haberle dado vida al legendario personaje de "La Chilindrina" en "El Chavo del 8" preocupó a sus seguidores, pues previo a este incidente ya había sido hospitalizada por problemas de salud hace poco tiempo.

El accidente ocurrió en el Teatro de los Insurgentes, donde la actriz presenció la presentación del musical "Cabaret".

Un video difundido en redes sociales muestra a la actriz subiendo los escalones del graderío y de manera repentina sufre un traspié y cae, aunque María Antonieta intentó sostenerse con su brazo en un asiento, su accidente fue inevitable cayendo fuertemente sobre los escalones.

"La Chilindrina" intentó ponerse de pie por su propia cuenta, aunque un par de mujeres se acercaron a ella para poder auxiliarla.

María Antonieta de las Nieves reapareció en la escena pública tras haber sido hospitalizada de emergencia durante una gira realizada en Perú.

La actriz confirmó que los rumores eran ciertos, y que ella se encontraba delicada de salud, tras algunos problemas que se le presentaron en el periplo.

En su cuenta de Instagram había escrito días antes: “gracias a todos los que se han preocupado por mi salud. Durante la gira en Perú tuve una fuerte deshidratación que me bajó el sodio, pero ya estoy en mi casa descansando y todo está bien, gracias a Dios”.