Murió Totó la Momposina, referente del folclor colombiano

La música latinoamericana está de luto tras confirmarse el fallecimiento de Totó la Momposina, la voz de 'La Verdolaga', 'Prende la Vela' y 'Aguacero de Mayo'. Una de las artistas más emblemáticas del folclore colombiano y la cultura caribeña.

Sonia Bazanta Vides murió a los 85 años a causa de un infarto mientras se encontraba en Celaya, México, junto a su hija y sus nietos.

La información fue confirmada este martes por familiares de la artista y por la ministra de Cultura de Colombia, Yannai Kadamani.

Reconocida por llevar la música afrocolombiana a escenarios de todo el mundo, Totó la Momposina dedicó gran parte de su carrera a preservar y difundir los ritmos tradicionales del Caribe y el Pacífico colombiano, entre ellos la cumbia, el mapalé y los bullerengues, ritmos muy conocidos y bailables.

Totó logró convertirse en una de las voces más representativas de la identidad musical de Colombia.

En 2015 recibió el Premio a la Excelencia Musical del Grammy Latino, en reconocimiento a su trayectoria y aporte a la cultura latinoamericana.

Su legado musical y cultural avanza por generaciones y deja una huella profunda en la historia de la música tradicional latinoamericana.