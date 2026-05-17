De 'Hips Don’t Lie' a 'Dai Dai': así Shakira se convirtió en la voz de los Mundiales

Mucho antes de que artistas como Bad Bunny o BTS se acercaran al universo futbolero, Shakira ya había construido una conexión única con la FIFA.

La colombiana no solo interpretó himnos oficiales: terminó convirtiéndose en una de las artistas más asociadas a la Copa del Mundo. Su historia con los Mundiales comenzó en 2006 y, dos décadas después, sigue vigente.

2006: el inicio con “Hips Don’t Lie”

El primer acercamiento de Shakira con un Mundial ocurrió en Copa Mundial de la FIFA Alemania 2006.

Aunque no fue la canción oficial del torneo, su éxito “Hips Don't Lie” tuvo una versión especial llamada “Bamboo”, utilizada en actividades y celebraciones vinculadas al campeonato. Shakira además se presentó en la clausura del Mundial en Berlín.

Ese momento marcó el inicio de la relación entre la cantante y la FIFA.

2010: “Waka Waka” cambia la historia

Cuatro años después llegó el fenómeno que la consolidó para siempre en el universo mundialista: “Waka Waka (This Time for Africa)”.

La canción fue elegida como himno oficial del Copa Mundial de la FIFA Sudáfrica 2010 y se grabó junto a la banda sudafricana Freshlyground.

El tema mezclaba pop latino con ritmos africanos y tomó inspiración de “Zangalewa”, una canción popular camerunesa de los años 80. Según reportes citados por Infobae, Shakira conoció esa melodía durante su infancia en Colombia gracias a DJs africanos.

“Waka Waka” terminó convirtiéndose en la canción mundialista más exitosa de todos los tiempos:

Lideró rankings en más de 20 países

Superó los 15 millones de descargas

Acumuló miles de millones de reproducciones en YouTube y Spotify

La propia FIFA y medios internacionales reconocen que ningún otro himno del torneo alcanzó un impacto similar. Billboard incluso la eligió como la mejor canción de los Mundiales.

Además, el videoclip reunió imágenes de estrellas como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

El Mundial también cambió su vida personal

La historia de “Waka Waka” tuvo otro impacto enorme en la vida de Shakira: durante las grabaciones del videoclip conoció a Gerard Piqué, entonces jugador de la selección española campeona del mundo.

Años después, la cantante confesó que esa canción tiene un significado profundamente personal por ese motivo.

2014: vuelve con “La La La”

Para el Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014, Shakira regresó con “La La La (Brazil 2014)”.

Aunque no fue el himno oficial principal del torneo, el tema se convirtió rápidamente en una de las canciones más populares de Brasil 2014 y reafirmó la asociación entre Shakira y el fútbol.

La artista actuó nuevamente en la ceremonia de clausura y consolidó algo poco común: aparecer musicalmente en tres Mundiales consecutivos.

2026: Shakira vuelve al Mundial

En mayo de 2026, la FIFA confirmó que Shakira interpretará “Dai Dai”, el tema oficial de la próxima Copa del Mundo que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

La canción fue creada junto al artista nigeriano Burna Boy y tiene un enfoque solidario: las ganancias serán destinadas a programas educativos impulsados por FIFA.

“Ya este va a ser mi cuarto mundial”, dijo Shakira en una entrevista con EFE, donde aseguró que tiene “una conexión indudable con el fútbol y con los Mundiales”.

La cantante también encabezará el show del medio tiempo de la final del Mundial 2026, en lo que será otro momento histórico para su carrera.