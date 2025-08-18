Palestina tendrá por primera vez una representante en el Miss Universo 2025

Nadeen Ayoub, residente de Dubái, anunció representará a Palestina en la edición 2025 de Miss Universo. Es la primera vez que el estado, que está parcialmente reconocido a nivel internacional, participa en el certamen. La modelo se prepara para viajar a Tailandia y concursar el próximo 21 de noviembre.

Ayoub compartió en su cuenta de Instagram que se siente “honrada de portar la corona de Miss Universo Palestina" y por marcar un precedente en la historia del certamen al ser la primera mujer en representar a su estado.

En su anuncio, calificado como un hecho histórico, la modelo aseguró que también asume la responsabilidad de representar a cada mujer y a cada niño palestino, especialmente en los momentos de angustia que atraviesa su país.

“Llevar esta banda no es solo un honor... Es una promesa de llevar las historias de un pueblo inquebrantable, los sueños de nuestras hijas, la dignidad de nuestras madres y la voz de una patria que aún vive en cada corazón palestino", escribió la joven en su cuenta de Instagram.

La representante de Palestina advirtió que llevará “la voz de su pueblo” al certamen internacional y señaló el escenario de angustia que se vive en Gaza, además de sostener que el pueblo palestino se “niega a ser silenciado”.

¿Quién es Nadeen Ayoub?

Ayoub es una activista y fundadora de Miss Palestina, organización que no solo elegirá de ahora en adelante a la representante de su estado en el certamen de Miss Universo, sino que también se enfoca en el desarrollo y la aplicación de programas sociales.

La modelo también es la creadora de Olive Green Academy, una empresa dedicada al futuro sostenible de la IA que habla sobre la posibilidad de salvar al planeta a través del uso de la inteligencia artificial.

Miss Palestina vive entre Dubái y Ramálah, en Cisjordania. Además, fue nombrada como representante de su país en 2022 para el certamen Miss Earth, en el que fue una de las cinco finalistas, según The National.

Ayoub tiene una licenciatura en Psicología, es una coach de fitness y consultora nutricional, y ha participado en concursos de belleza desde el 2016, según el Instituto para el Entendimiento del Medio Oriente (IMEU, por sus siglas en inglés).

“No me define mi sufrimiento. Me define mi valentía, mis sueños y mi determinación de construir un futuro para mi pueblo”, declaró Nadeen Ayoub en un mensaje dirigido a las mujeres palestinas.