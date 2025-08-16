Gisselle Rosales de 21 años se corona como la nueva soberana Miss Ecuador 2025
Tras conocer a Alexandra Mina como primera finalista, Giselle Rosales se convirtió en la nueva soberana Miss Ecuador 2025.
16 ago 2025 - 22:31
En la ciudad de Salinas, en la provincia de Santa Elena, Gisselle Rosales se coronó como la nueva Miss Ecuador 2025.
El acto empezó a las 19:30 donde las aspirantes a la corona lucieron sus mejores trajes para conquistar al jurado calificador.
Tras el desfile en traje típico, de baño y de gala las candidatas esperaron con ansiedad la elección de las 10 semifinalistas, que fueron:
- Sofía Pérez, de Samborondón
- Ginna Morales, de Guayaquil
- Tatiana Laso, de Macará
- Giselle Rosales, de Machala
- Joselyn Flores, de Guayaquil
- Romina Garnica, de Pueblo Viejo
- Alexandra Mina, de Santo Domingo
- Amy Ocampo, de Manta
- Valeria Palma, de Daule
- Natalia Ormeño, de Bahía de Caráquez
Tras la deliberación del jurado se escogieron a seis finalistas quienes, disputarían la ansiada corona en una ronda de preguntas.
Las seis finalistas seleccionadas fueron:
- Alexandra Mina, de Santo Domingo
- Sofía Pérez, de Samborondón
- Ginna Morales, de Guayaquil
- Amy Ocampo, de Manta
- Giselle Rosales, de Machala
- Natalia Ormeño, de Bahía de Caráquez
Tras responder preguntas sobre su visión del Ecuador, el crecimiento personal en el certamen, los aprendizajes de la competencia, entre otras, el jurado decidió.
La quinta finalista de la noche fue, Amy Ocampo; la cuarta finalista Gina Morales y la tercera finalista Natalia Ormeño.
