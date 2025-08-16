Gisselle Rosales de 21 años se corona como la nueva soberana Miss Ecuador 2025

Gisselle Rosales se corona como la nueva Miss Ecuador 2025

En la ciudad de Salinas, en la provincia de Santa Elena, Gisselle Rosales se coronó como la nueva Miss Ecuador 2025.

El acto empezó a las 19:30 donde las aspirantes a la corona lucieron sus mejores trajes para conquistar al jurado calificador.

Tras el desfile en traje típico, de baño y de gala las candidatas esperaron con ansiedad la elección de las 10 semifinalistas, que fueron:

Sofía Pérez, de Samborondón

Ginna Morales, de Guayaquil

Tatiana Laso, de Macará

Giselle Rosales, de Machala

Joselyn Flores, de Guayaquil

Romina Garnica, de Pueblo Viejo

Alexandra Mina, de Santo Domingo

Amy Ocampo, de Manta

Valeria Palma, de Daule

Natalia Ormeño, de Bahía de Caráquez

Tras la deliberación del jurado se escogieron a seis finalistas quienes, disputarían la ansiada corona en una ronda de preguntas.

Las seis finalistas seleccionadas fueron:

Alexandra Mina, de Santo Domingo

Sofía Pérez, de Samborondón

Ginna Morales, de Guayaquil

Amy Ocampo, de Manta

Giselle Rosales, de Machala

Natalia Ormeño, de Bahía de Caráquez

Tras responder preguntas sobre su visión del Ecuador, el crecimiento personal en el certamen, los aprendizajes de la competencia, entre otras, el jurado decidió.

La quinta finalista de la noche fue, Amy Ocampo; la cuarta finalista Gina Morales y la tercera finalista Natalia Ormeño.

Tras conocer a Alexandra Mina como primera finalista, Giselle Rosales se convirtió en la nueva soberana Miss Ecuador 2025.