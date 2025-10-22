Paulina Tamayo dejó su voz inmortalizada en un disco inédito que se publicará tras muerte

La voz de 'La Grande del Ecuador' quedó inmortalizada en un disco inédito. Este material musical de Paulina Tamayo será publicado tras su muerte. Así se conoció este miércoles 22 de octubre del 2025.

Su fallecimiento ha conmovido y entristecido a miles de ecuatorianos que se congregaron en la Casa de la Cultura y la Basílica del Voto Nacional para brindarle el último adiós.

La inigualable voz de Paulina Tamayo, acompañada por la identidad nacional, ha marcado 54 años de trayectoria. La ‘Canción de los Andes’ , 'Parece Mentira', 'Avecilla', 'Tres Marías' y 'Nuestro Secreto' son algunos de los temas que se popularizaron con su interpretación.

Tras su muerte el 21 de octubre del 2025, los fanáticos empezaron a recordar su legado musical. El cual se mantendrá y crecerá con un disco único que será publicado después de su inesperado deceso.

"Mi mami pensó en todo. Ella dejó grabado un álbum para que sea publicado después de este desenlace. El público va a tener un disco nuevo", reveló Willie Tamayo, hijo de la cantante, al portal Primicias.

Él detalló que el disco será completamente inédito para que la gente le siga escuchando y recordando. No obstante, la fecha del lanzamiento no se ha definido.