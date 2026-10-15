¡Todo fue una broma! El Pibe Valderrama revela la verdad detrás de su supuesto cambio de look

Carlos ‘El Pibe’ Valderrama sorprendió a sus seguidores al aparecer aparentemente calvo en un video que se volvió viral en redes sociales.

Sin embargo, el exfutbolista colombiano aclaró que nunca se cortó su característica melena rubia y rizada.

La transformación formó parte de una estrategia publicitaria que desató reacciones entre sus seguidores.

El Pibe Valderrama confesó que engañó a sus seguidores

La aclaración llegó a través de un video publicado en su cuenta de Instagram. Con humor, el histórico número 10 de la Selección Colombia explicó que su supuesto cambio de imagen era una simulación y que su cabello seguía intacto.

La publicación generó comentarios de aficionados que habían dado por hecho que el exjugador había decidido raparse.

Muchos dudamos, si lo de la rapada del Pibe Valderrama era verdad o no… pues aquí nos damos cuenta de qué no se rapó, era simplemente una propaganda! 🥴🤣 https://t.co/3z7yXHVyIi — Mónica Saade (@MonicaSaadeX) October 15, 2026

La apariencia calva había despertado curiosidad porque la melena rubia y rizada es uno de los rasgos más reconocibles de Valderrama.

Durante su carrera, su cabello se convirtió en parte de su identidad pública y en una característica que lo distinguió de otros futbolistas dentro y fuera de las canchas.

La melena de Valderrama y la oferta de dos millones de dólares

El episodio también recordó una anécdota que el exfutbolista contó en abril de 2026: antes del Mundial de Estados Unidos 1994, recibió una oferta de dos millones de dólares para cortarse el cabello, propuesta que rechazó.

Valderrama ha mantenido su melena como parte de su imagen durante décadas.

Según explicó en el mensaje compartido, la reacción ante su supuesta transformación evidenció el impacto que puede generar el cambio de un rasgo tan asociado a una figura pública.

La campaña provocó comentarios y conversación en redes sociales, aunque no se detalló en la información proporcionada la cifra exacta de visualizaciones o interacciones.

“Mi autenticidad no tiene precio”, afirmó el exfutbolista

“Mucha gente se sorprendió al verme calvo. La idea era demostrar que cuando a un símbolo se le quita una característica muy propia, genera conversación.

Mi autenticidad no tiene precio, por eso ni hoy ni hace años entregué mi melena por dos millones de dólares”, afirmó Carlos ‘El Pibe’ Valderrama.

El exmediocampista colombiano disputó los mundiales de Italia 1990, Estados Unidos 1994 y Francia 1998.

Su visión de juego, liderazgo y particular apariencia lo convirtieron en uno de los futbolistas más reconocidos de su país.