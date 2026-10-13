¡Adiós a su melena histórica! El Pibe Valderrama sorprende al aparecer completamente calvo

El nuevo look de El Pibe Valderrama sorprende a sus fanáticos

Carlos ‘El Pibe’ Valderrama sorprendió a los aficionados al aparecer completamente calvo en imágenes que circulan en sus redes sociales.

Las imágenes del exmediocampista con la cabeza rapada generaron comentarios entre los seguidores del fútbol.

Durante años, su abundante melena rubia fue una de sus principales señas de identidad, tanto dentro como fuera de las canchas.

El cambio de apariencia contrasta con la imagen que lo hizo reconocible en todo el mundo, aunque no se han precisado las razones de esta transformación.

Mi gente! Hoy es el día #todobientodobien https://t.co/PPyzK1N5qU — Pibe Valderrama (@PibeValderramaP) October 13, 2026

Una figura histórica de la Selección Colombia

Valderrama fue uno de los principales referentes de la Selección Colombia durante las décadas de 1980 y 1990.

Como mediocampista y organizador del juego, destacó por su visión, sus pases y su capacidad para conducir los ataques del equipo.

Su liderazgo lo convirtió en uno de los futbolistas más recordados de la historia del fútbol colombiano.

Tres mundiales marcaron su carrera

El exjugador representó a Colombia en los mundiales de Italia 1990, Estados Unidos 1994 y Francia 1998.

Su participación en estas competiciones consolidó su reconocimiento internacional y lo convirtió en uno de los nombres más asociados con una de las etapas más importantes de la selección colombiana.

Su cabellera se convirtió en una marca personal

La melena rubia y rizada de Valderrama trascendió el ámbito deportivo. Su apariencia se convirtió en una referencia visual presente en campañas publicitarias, espacios deportivos y actividades relacionadas con el fútbol.

Por eso, su nuevo look llamó la atención de quienes durante años lo identificaron inmediatamente por su cabello.