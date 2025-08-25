Precios de las entradas para el 'Perro Negro Experience' varía según el día en que se compre

Perro Negro es uno de los clubs de reguetón más prestigiosos de Medellín, ubicado en la zona rosa de El Poblado, Provenza.

La icónica discoteca de Medellín, ‘Perro Negro’, trae por primera vez a Ecuador un espectáculo inédito que promete hacer vibrar a los fanáticos del reguetón: El ‘Perro Negro Experience’.

Están previstos dos espectáculos en Ecuador. El primero en Cuenca, el viernes 10 de octubre en el Salón Cuenca. Y el segundo show será en Quito, el sábado 11 de octubre en la Arena Top Media Cumbayá.

Las entradas están a la venta desde el domingo 24 de agosto del 2025 y el costo varía según la fecha en la que se compren. Estos son los precios y fechas disponibles en la página web de BuenPlan:

Precios de las entradas

Los boletos están disponibles desde el 24 de agosto a través de la plataforma BuenPlan https://www.buenplan.com.ec/event/experience-perro-negro-2025-quito Los precios varían según la fecha de compra:

Desde el domingo 24 de agosto al domingo 14 de septiembre Club : 20 dólares

: 20 dólares Perro Negro Box: 35 dólares Del lunes 15 de septiembre al miércoles 1 de octubre Club : 30 dólares

: 30 dólares Perro Negro Box: 45 dólares Del jueves 2 de octubre hasta el día del evento Club : 40 dólares

: 40 dólares Perro Negro Box: 60 dólares

En el caso de Cuenca, aún no se han publicado los precios de las entradas.

Este show 'Perro Negro' promete ser una experiencia inmersiva que recreará la estética y la energía de la discoteca paisa, con lo mejor del reguetón.