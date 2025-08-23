'Perro Negro Experience'; así será el evento de reguetón que llega por primera vez a Ecuador

La famosa discoteca Perro Negro ha preparado una serie de eventos en varias ciudades del mundo.

'Perro Negro Experience' llegará por primera vez a Ecuador. Dos fechas han sido confirmadas para el evento inmersivo que combina la música urbana y la estética adaptada a la famosa discoteca de Medellín.

Como canta Bad Bunny en el tema homónimo: "Vamo' a celebrarlo en Perro Negro", como referencia a la mítica discoteca de Medellín, Colombia. Y llegó la hora para Ecuador.

El evento 'Perro Negro Experience' será presentado en Quito y Cuenca ante la expectativa de los fanáticos del reguetón que llevaban días especulando en redes sociales luego de que carteles con un perro negro en un fondo rojo aparecieran en las calles.

El evento de reguetón llegará a Cuenca el 10 de octubre, en el Salón Cuenca. Mientras que en Quito se prevé que se realice el 11 de octubre, en la Arena Top Media Cumbayá.

Las entradas estarán a la venta desde el 24 de agosto y el costo varía según la fecha en la que se compren. Estos son los precios y fechas disponibles en la página web de BuenPlan:

24 de agosto al 14 de septiembre - Club: $20 - Perro Negro Box: $35

15 de septiembre al 01 de octubre - Club: $30 - Perro Negro Box: $45

02 de octubre al día del evento - Club: $40 - Perro Negro Box: $60

El precio de las entradas para el evento en Cuenca no se ha difundido.

El evento también ha sido anunciado para las ciudades de Medellín, Tokio, Bogotá, Madrid, Zaragoza y Chile.