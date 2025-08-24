Feid hace historia: el colombiano es el primer artista latino con un color oficial con Pantone

Feid conquistó al mundo con el verde característico de su carrera y con el que hoy hace historia.

¡Un momento histórico! Feid se convirtió en el primer artista latino en tener su propio color validado por el prestigioso Pantone Color Institute, la autoridad global en tendencias cromáticas.

El colombiano intérprete de 'Ferxxo 100', obtuvo su propio color bautizado como "Ferxxo Green". Este fue presentado oficialmente en la cuenta de Pantone el 23 de agosto de 2025.

Una tarjeta verde con el icónico personaje de Feid, una figura con colmillos y gorra, sirvió para hacer el anuncio a través de redes sociales.

Según Pantone, este verde "eléctrico y audaz" no es simplemente un pigmento, sino un símbolo que evoca la independencia, optimismo y energía de la comunidad que acompaña a Feid.

Este hito se marca precisamente en un momento importante en la carrera del colombiano que, paralelamente, lanzó su nuevo sencillo 'Se lo juro mor', que debutó en la lista Top Songs Global de Spotify.

La fusión de artistas y colores no es nueva. Prince tuvo su icónico púrpura "Love Symbol #2", inspirado en su piano Yamaha que iba a ser utilizado como pieza central en la gira mundial antes de su repentina muerte en 2016.

El Pantone Color Institute es una autoridad reconocida internacionalmente en colorología. Su trabajo incluye analizar y predecir tendencias cromáticas en el mundo. También asesora a marcas y selecciona el "Color del Año".