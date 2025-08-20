Premios Juventud: Alex Ponce, primer ecuatoriano nominado junto a Shakira, Bad Bunny...

Alex Ponce brilla en el mundo musical internacional con una nominación en los Premios Juventud

Alex Ponce, cuencano de 27 años de edad, se convirtió en el primer ecuatoriano en ser nominado a los Premios Juventud, que se realizarán el jueves 25 de septiembre del 2025.

El joven artista tendrá un espacio en el evento organizado por el canal de televisión de Univisión. Aquí se reconoce a grandes talentos, como Shakira, Bad Bunny, Karol G, Natti Natasha y otros.

En esta ocasión competirá en la categoría La Nueva Generación Masculina. El interprete de 'Plan' se enfrentará por el galardón con Alleh, Beéle, CA7RIEL & Paco Amoroso, DND, Hamilton, Kapo, La Cruz, ROA y Yorghaki.

"Demasiado feliz y agradecido con esto, siento muchísimo orgullo no se imaginan", señaló Alex en su cuenta de Instagram al conocer su nominación. El artista recalcó que esta nominación refleja que está yendo por el camino correcto.

Alex ha colaborado con el cantante y actor venezolano Lasso en el sencillo ' Ve y Diles V2', pero también ha tenido éxito con sus canciones 'La Sin Sentimientos' o 'El Plan'.

Con un emotivo texto, Ponce recordó que hace cinco años recorría las calles de la universidad a su casa pensando todo el camino y trabajo que tenía que hace para vivir de la música.

"Vamos a dejar al Ecuador en lo más alto posible, les amo gracias por esto. Y bueno obvio a VOTAAAAR", agregó en su publicación de Instagram.

¿Cómo votar por Alex Ponce?

Los ecuatorianos pueden apoyar a Alex Ponce con un voto en el portal web desde el 19 de agosto hasta el 1 de septiembre. Para ello, deben seguir los siguientes pasos:

Ingresar a premiosjuventud.com e ir a la sección votar, o directamente a través del siguiente link https://www.premiosjuventud.com/vota

Elegir Categoría Musical y La Nueva Generación Masculina

Seleccionar Alex Ponce

Dar clic en Votar

Para que su apoyo se realice de la forma correcta debe registrarse proporcionando sus nombres y correo electrónico.

Los Premios Juventud 2025 se celebrará el 25 de septiembre. Por primera vez, el evento coincidirá con el Mes de la Herencia Hispana y se llevará a cabo en Panamá.