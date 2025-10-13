Samantha Quenedit brilló con su traje inspirado en iguana rosada en Miss Grand International

La iguana rosada de Galápagos fue la inspiración para el traje típico que usó la Miss Grand International de Ecuador, Samantha Quenedit, este lunes 13 de octubre del 2025 en Tailandia.

Samantha Quenedit brilló en la pasarela con su originalidad y representación de esta especie en peligro crítico de extinción. Su traje totalmente rosado de brillos contó con detalles plateados en la cresta, manos y pies.

Para la representación, la bailarina y cantante ecuatoriana optó por un peinado con trenzas, aretes largos plateados y su ojos también fueron maquillados con tonalidades rosadas con brillos plateados.

El Concurso Nacional de Belleza (CNB), encargado de designar a la representante de Ecuador en el Miss Grand International, señaló que el traje tenía como objetivo rendir un homenaje a "la naturaleza que nos define y al Ecuador que late en cada detalle único en el planeta" a través de la iguana rosada de Galápagos, "un símbolo de fuerza, vida y esperanza".

Los fanáticos en Tailandia la ovacionaron, mientras que los ecuatorianos destacaron su presencia escénica y proyección para representar cada detalle del traje típico.

Samantha Quenedit entre las 20 favoritas

Samantha Quenedit se encuentran entre las favoritas a llevarse la corona y está compitiendo en el espacio 'Country's Power of th Year', donde se elige a las 20 candidatas más votadas.

La ecuatoriana se ubica en el grupo C con Miss Grand Indonesia, Kosovo, España y Paraguay. Solo dos concursantes con más votos avanzarán a la siguiente etapa para elegir al top 8.

Para que el voto sea válido deberá dar un corazón en su fotografía publicada en la cuenta de Facebook e Instagram de Miss Grand International. En Facebook cada corazón valdrá cinco puntos y en Instagram 10 puntos, solo serán válidos los votos de seguidores.