Samantha Quenedit deslumbra en la pasarela de traje de baño en el Miss Grand International 2025
Samantha Quenedit es una de las candidatas más destacadas en el Miss Grand International. La gala final será el 18 de octubre del 2025.
77 mujeres compiten en el Mis Grand International 2025
Redes Sociales
Compartir
Actualizada:
09 oct 2025 - 14:29
Samantha Quenedit continúa deslumbrando en el Miss Grand International 2025. La ecuatoriana conquistó Tailandia con su pasarela en traje de baño la noche del miércoles 8 de octubre del 2025.
Para esta actividad, las 77 candidatas usaron una traje de baño color rojo y azul. La ecuatoriana optó por destacar con accesorios dorados y recogerse el cabello en una coleta.
En la pasarela demostró su dominio con giros que la consagraron como favorita a llevarse la corona. Sus gestos y poses para captar la atención de las cámaras también fueron halagados por los seguidores del Miss Grand International.
Su video de difundió de forma masiva en las plataformas digitales y ha generado expectativa por su participación en la competencia preliminar y la gala final del 18 de octubre, donde se conocerá a la sucesora de la filipina Christine Juliane Opiaza.
"Gracias, mi Ecuador, por cada mensaje, cada voto y cada latido de apoyo. Ustedes estuvieron conmigo en esa pasarela", escribió Samantha Quenedit la mañana del jueves 9 de octubre del 2025.
Múltiples figuras de la televisión ecuatoriana, artistas y creadores de contenido brindaron su apoyo en el video compartido en las páginas oficiales de la organización en Ecuador.
Tahiz Panus, directora del Concurso Nacional de Belleza (CNB) que elige a la representante al Miss Grand International, se mostró contenta con el desempeño de la modelo, cantante y bailarina de 25 años. "Orgullosa de ti", escribió.
La cantante Mar Rendón, el presentador de televisión Ronald Farina y la actriz Sofía Caiche fueron algunos de los talentos ecuatorianos que se sumaron al apoyo para Samantha Quenedit.
Compartir