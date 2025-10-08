Así puede votar por Samantha Quenedit para que ingrese al top 20 del Miss Grand International

La ecuatoriana Samantha Quenedit ha tenido una destacada participación en el Miss Grand International 2025, que se disputa en Bangkok, Tailandia. Los ecuatorianos pueden apoyar con sus votaciones en redes sociales.

Este certamen de belleza permite que las candidatas más apoyadas puedan ser parte del top 20. En total participan 77 talentosas mujeres que buscan llevarse la corona del prestigioso evento a nivel mundial.

La organización publicó la fotografía en traje de baño de cada aspirante para que reciba el apoyo en el concurso de Country’s Power of the Year. Con esta votación podrá estar más cerca de convertirse en la sucesora de la filipina Christine Juliane Opiaza.

Los seguidores de la quiteña de 25 años deben votar en Facebook e Instagram. El voto será valido dando like a la fotografía. En Facebook un corazón equivaldrá a cinco puntos y en Instagram (@missgrandinternational) será 10 puntos. Solo contarán los votos de los nuevos seguidores

Samantha Quenedit ha destacado en cada actividad que realiza desde su llegada a Tailandia el 28 de septiembre del 2025. Durante la audición de talentos consiguió llegar al top 15 cantando y bailando al ritmo de reguetón y guaracha.

También, la bailarina conquistó al publico del Miss Grand International 2025 con su participación y desfile en la cena de Gala de Bienvenida y en la 'Pasarela Orgullosa Thai'. Las próximas presentaciones que tendrán una relevancia más fuerte son: