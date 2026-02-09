¿Te perdiste el show de Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl? Míralo completo

Lleno de alusiones a la cultura latina, El Conejo Malo encendió el ánimo de los asistentes al ritmo de reguetón en la edición 60 del Super Bowl, este domingo 8 de febrero de 2026.

"Si hoy estoy aquí en el Super Bowl 60 es porque nunca deje de creer en mí", dijo Benito luego de saludar en español al público norteamericano en el estadio Levis, de California.

Luego del show, el Conejo Malo borró todas sus publicaciones luego del revuelo que causó su presentación musical llena de guiños a la cultura latina que terminó con las banderas de los países de América ondeando al son de la música.

Para los fanáticos esta acción podría representar el inicio de una nueva etapa. Una señal que ya es conocida por sus seguidores.

Aquí el show completo de Bad Bunny: