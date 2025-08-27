'Ojitos Mentirosos' se apodera de TikTok; este es el origen y significado del curioso trend

Para realizar el trend 'Ojitos mentirosos' en TikTok, las personas se disfrazan de payasos y recorren barrios populares o se suben a buses.

En TikTok se volvió tendencia, en las últimas semanas, un trend conocido como 'Ojitos mentirosos', que fusionar música, estética urbana y un transfondo social.

El trend consiste en jóvenes maquillados como payasitos que se suben a buses, recorren calles, mercados y barrios populares mientras suena una cumbia de los años noventa.

Este tipo de videos se han convertido en una forma de visibilizar entornos marginados, cuestionar la gentrificación y rescatar símbolos de identidad cultural.

IShowSpeed es el creador más influyente del 2025

El nombre de la canción que acompaña esta tendencia se llama 'Ojitos mentirosos'. Es una cumbia peruana compuesta por Coré Cuestas Chacón y popularizada en México en los noventa por el grupo Tropicalísimo Apache.

La letra habla de un amor marcado por la traición: unos ojos que parecen dulces, pero que engañan. Más de 30 años después, frases como “Mienten, mienten tus ojitos"; "miran, miran tan bonitos" y "Mi corazón se hace pedacitos” renacieron en TikTok con miles de videos.

Otro componente del trend es la estética de los payados. Rostros pintados de blanco, azul, rojo o negro; miradas serias y pasos firmes en calles que muestran otra cara de la ciudad.

Esta puesta en escena remite directamente a la película 'Chicuarotes' (2019), dirigida por Gael García Bernal, que narra la historia de dos adolescentes de Xochimilco, México, que sobreviven trabajando como payasos en el transporte público, hasta terminar atrapados en la violencia, el crimen y la falta de oportunidades.

En TikTok, muchos usuarios recrean escenas similares: subirse a un bus disfrazados de payasos, caminar por mercados o mostrar la vida en barrios populares. En los videos también recrean diálogos de la película 'Chicuarotes'.