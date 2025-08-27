¿Quién es Ibai Llanos, el español que organiza el 'Mundial de Desayunos'?

El popular ‘streamer’ español, Ibai Llanos, es conocido por sus transmisiones en Twitch y YouTube.

El nombre de Ibai Llanos se ha convertido en sinónimo de entretenimiento digital. El popular streamer nació en 1995 en Bilbao, España. Él pasó de narrar partidas de League of Legends a convertirse en una de las figuras más influyentes de las redes sociales en España y Latinoamérica.

Tiene una comunidad que supera los 12 millones de seguidores en Twitch, 10 millones en YouTube, más de 24 millones en TikTok y 12,3 millones en Instagram.

Realiza transmisiones de videojuegos, programas de entrevistas, proyectos solidarios y también impulsó proyectos deportivos como 'La Velada del Año', un evento de boxeo entre creadores de contenido que cada año bate récords de audiencia.

Llanos, uno de los streamers más populares de habla hispana, cofundó el equipo de esports KOI junto a Gerard Piqué en diciembre de 2021, con sede en Barcelona.

Él también se ha convertido en un referete no solo por su contenido digital sino por su lucha personal contra la obesidad. Hasta marzo del 2025 logró perder 56 kilos.

El 'Mundial de Desayunos' organizado por Ibai

La última iniciativa que organiza Ibai se denomina el 'Mundial de Desayunos'. Se trata de una competencia gastronómica en la que 16 países presentan sus platos típicos de desayunos para que la audiencia vote y decida cuál es el mejor del mundo.

Ecuador está participando en este torneo. De hecho, este miércoles 27 de agosto del 2025, Ibai anunció, en un video en Tik Tok e Instagram, que Ecuador ganó a Guatemala en octavos de final y ahora participa en cuartos de final contra Perú.

Ecuador participa con un bolón de queso con chicharón, huevo frito y jugo de carne. Y además con un encebollado, mientras que Perú participa con un pan con chicharón y un tamal.