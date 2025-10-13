Taylor Swift anuncia docuserie; cuándo y cómo ver la película concierto 'The Eras Tour'

Taylor Swift anunció su película concierto y una miniserie de 'The Eras Tour'.

Taylor Swift anunció este lunes 13 de octubre de 2025 que estrenará una docuserie de su 'The Eras Tour', un éxito mundial.

'Taylor Swift | The Eras Tour | The End of an Era' se estrenará en Disney+ el 12 de diciembre y en simultáneo se estrenará la pelíucla concierto 'Taylor Swift | The Eras Tour | The Final Show'.

La película fue filmada a lo largo de la gira mundial que convocó a millones de 'swfties'.

"Era el fin de una era y lo sabíamos. Queríamos recordar cada momento previo a la culminación del capítulo más importante e intenso de nuestras vidas, así que permitimos a los cineastas capturar esta gira y todas las historias que se tejieron a lo largo de ella a medida que llegaba a su fin", escribió la cantante estadounidense en sus redes sociales.

En la película se verá el final del 'Eras tour' en el estadio BC Place de Vancouver, en Canadá el 8 de diceimbre de 2023.

Las 'swifties' podrán ver el detrás de cámaras de todos los conciertos de la cantante de Pensilvania.

En la película concierto estarán los temas de 'The Tortured Poets Department', su último disco en ese momento.

En el tráiler publicado por Swift se ve la aparición de su prometido Travis Kelce.

La película concierto será dirigido por Glenn Weiss y producida por Taylor Swift Productions en asociación con Silent House Productions, según el portal Variety.

En la docuserie, que contará con seis episodios, se incluirán las aperturas de Gracis Abrams y Sabrina Carpenter y la participación de Ed Sheeran y Florence Welch.

La docuserie será dirigida por Don Argott, codirigida por Sheena M. Joyce y producida por Object & Animal.

Los episodios se estrenarán dos por día el 12, 19 y 26 de diciembre en Disney+.