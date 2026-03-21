Fraudes digitales se sofistican en Ecuador: crecen estafas con IA y suplantación de identidad

En Ecuador, las estafas digitales no solo crecen en volumen, sino en complejidad. El uso de inteligencia artificial y tácticas avanzadas de suplantación de identidad han sofisticado el robo de información, situando a la prevención y la responsabilidad del usuario como la última y más importante línea de defensa para evitar fraudes electrónicos.

En las últimas semanas, usuarios del sistema financiero han reportado múltiples casos de fraude que han derivado en el robo de credenciales, datos personales e incluso recursos económicos, tras interactuar con contenidos fraudulentos que simulan ser legítimos.

Las autoridades advierten que el phishing y el smishing se mantienen como las principales amenazas de ciberdelincuencia. Ambas modalidades, basadas en la manipulación de la confianza, utilizan correos electrónicos, mensajes de texto y aplicaciones de mensajería para aparentar comunicaciones oficiales.

El phishing se ejecuta a través de correos electrónicos que simulan ser enviados por instituciones confiables, con el objetivo de obtener contraseñas y datos sensibles. En paralelo, el smishing utiliza mensajes SMS o plataformas como WhatsApp o Telegram para distribuir enlaces maliciosos, promocionar supuestos beneficios o inducir la descarga de aplicaciones fraudulentas.

Entre los casos más frecuentes figuran mensajes que alertan sobre bloqueos de cuentas, solicitudes de actualización de datos, confirmaciones de paquetería o supuestos canjes de beneficios. Todos estos apelan a la urgencia para provocar que el usuario actúe sin verificar la autenticidad del contenido.

A este escenario se suma el uso creciente de inteligencia artificial, clonación de voz y contenidos falsos (deepfakes), lo que ha incrementado el nivel de sofisticación de los ataques y dificulta su detección.

Frente a este panorama, Andrés Vega como director Legal y Regulatorio de CITEC afirma: “La ciberseguridad es una tarea de todos. Hoy, la protección de las entidades se une a la responsabilidad de los usuarios: estar alerta y prevenir es la única forma de cerrar el paso a la delincuencia".

La protección no depende solo de las instituciones, sino también de la atención y precaución de los usuarios.

Recomendaciones de CITEC para prevenir el phishing y proteger la información personal:

Evitar interactuar con mensajes que alertan sobre bloqueos o beneficios inesperados pueden ser fraude.

con mensajes que alertan sobre bloqueos o beneficios inesperados pueden ser fraude. No hacer clic ni descarar archivos de remitentes no verificados.

ni descarar archivos de remitentes no verificados. Verificar siempre el remitente, para asegurar que no se trata de un engaño.

siempre el remitente, para asegurar que no se trata de un engaño. Ingresar a plataformas escribiendo la URL , no desde enlaces.

, no desde enlaces. Nunca compartir contraseñas , códigos o datos de tarjetas.

, códigos o datos de tarjetas. Desconfiar de errores, mensajes genéricos o solicitudes inusuales.

de errores, mensajes genéricos o solicitudes inusuales. Activar mecanismos de seguridad , como la verificación en dos pasos.

, como la verificación en dos pasos. Mantener dispositivos y aplicaciones actualizadas , ya que las actualizaciones incluyen parches de seguridad frente a nuevas amenazas.

y , ya que las actualizaciones incluyen parches de seguridad frente a nuevas amenazas. Confirmar mensajes sospechosos por canales oficiales.

por canales oficiales. Cambiar contraseñas y reportar de inmediato ante cualquier sospecha.

Asimismo, es importante reiterar a los usuarios que ninguna institución financiera solicita información confidencial, como contraseñas, códigos de seguridad o datos de tarjetas, a través de correos, mensajes o llamadas.

En un entorno digital cada vez más complejo, expertos coinciden en que el factor humano sigue siendo el eslabón más vulnerable, por lo que reconocer señales de alerta y actuar con rapidez resulta clave para prevenir fraudes y proteger la información personal.