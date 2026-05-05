Más de 20 muertos en bombardeos rusos en Ucrania horas antes de la tregua

Más de 20 personas murieron este martes en nuevos bombardeos rusos en Ucrania, en medio de tensiones por una posible tregua anunciada por Rusia para conmemorar el 9 de mayo el Día de la Victoria.

Según balances preliminares, al menos doce personas fallecieron en Zaporiyia, cinco en Kramatorsk, cuatro en Dnipró y una en Nikopol. Además, ataques nocturnos dejaron otras víctimas, incluidos rescatistas, y decenas de heridos.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, denunció el “cinismo absoluto” de Moscú al continuar los bombardeos mientras propone una tregua. “Es de un cinismo absoluto pedir un alto el fuego mientras se lanzan ataques todos los días”, afirmó desde Baréin, donde se encuentra de visita.

Rusia anunció un cese de hostilidades entre el 8 y 9 de mayo, aunque advirtió que responderá con “ataques masivos” si Ucrania lo incumple. Kiev, por su parte, propuso iniciar su propia tregua desde la medianoche del miércoles, sin definir su duración, y aseguró que responderá de forma recíproca a cualquier violación.

Analistas consideran que estos anuncios forman parte de una maniobra táctica en el plano político y comunicacional, en un conflicto que supera ya los cuatro años desde la invasión rusa a gran escala en 2022.