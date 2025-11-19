Google lanza nueva versión de Gemini que promete ser el 'mejor modelo de IA'; ¿innovaciones?

Gemini 3 fue promocionada por sus creadores como el "mejor modelo del mundo"

Google presentó, el martes 18 de noviembre del 2025, la nueva versión de su herramienta de inteligencia artificial (IA), Gemini, con el objetivo declarado de liderar la reñida carrera por esta tecnología.

Gemini 3 fue promocionada por sus creadores como el "mejor modelo del mundo" para interpretar y procesar datos de texto, imágenes, audio y vídeo, y como un potente "agente" digital capaz de crear aplicaciones a demanda.

"Nos gusta pensar que ayudará a todos a dar vida a cualquier idea que tengan", dijo Koray Kavukcuoglu, jefe de inteligencia artificial de Google.

El nuevo modelo de IA estará disponible en la versión actualizada de la aplicación Gemini, para la cual Google afirma tener 650 millones de usuarios mensuales.

La versión anterior, Gemini 2.0, fue presentada en febrero pasado, sorprendido por la aparición del ChatGPT de la start-up OpenAI. Google ha avanzado considerablemente desde entonces, convirtiéndose en un actor importante en la inteligencia artificial orientada al consumidor.

"Lo que permite Gemini 3 es una capacidad de razonamiento increíble", dijo el vicepresidente de producto del grupo, Robby Stein. "Podrán responder algunas de sus preguntas más difíciles directamente en la búsqueda".

Gemini 3 responde a consultas o comandos en lenguaje natural con un nivel de profundidad y matices no visto anteriormente, afirmó Tulsee Doshi, directora sénior de gestión de productos de Google.

"Las respuestas que los usuarios obtienen de este modelo son ingeniosas, concisas, directas, y tratamos de asegurarnos de que eviten los clichés y las adulaciones", dijo Kavukcuoglu.

Google también presentó una nueva plataforma de desarrollo de software llamada Antigravity, que pondrá a disposición un agente de IA capaz de generar de manera autónoma proyectos de escritura de aplicaciones a partir de instrucciones dadas en lenguaje común, y que competiría con la herramienta de IA Claude, desarrollada por la startup Anthropic.

Además, el grupo asegura haber reforzado significativamente la seguridad de Gemini 3, para hacerlo más resistente a ciberataques, inyecciones de comandos y otros usos indebidos.

El sector tecnológico considera la IA una apuesta esencial para su futuro, lo cual ha motivado millonarias inversiones.

Alphabet anunció en octubre pasado ingresos trimestrales de 100 000 millones de dólares que, según la empresa, se vieron impulsados por su capacidad para aprovechar el auge de la IA.