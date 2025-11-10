Así puede aplicar a una beca para diplomado sobre inteligencia artificial y liderazgo
El presidente Daniel Noboa entregó días atrás, en Cuenca, 10 000 becas para la especialización en Inteligencia Artificial.
El gobierno ecuatoriano abrió una convocatoria para becas sobre inteligencia artificial y liderazgo.
10 nov 2025 - 13:57
El gobierno de Ecuador abrió una convocatoria para 30 000 becas para un diplomado en Liderazgo y Habilidades Gerenciales con Inteligencia Artificial.
Esta oportunidad de becas virtuales está habilitada para los mayores de 30 años, según informó la Presidencia a través de un video en sus redes sociales.
El programa 'Becas IA Lab' se lleva a cabo en coordinación con la Universidad de Santander, de Colombia. El programa consta de seis módulos completamente virtuales.
EL diplomado aún no tiene fecha de inicio. De acuerdo con la página web oficial, "nos encontramos haciendo los últimos ajustes para definir la fecha".
Paso a paso
- Ingresar al formulario de registro gratuito en línea.
- Confirmar el correo electrónico a través de un enlace directo.
- Seleccionar el diplomado en Liderazgo y Habilidades Gerenciales con Inteligencia Artificial.
- Click en 'Inscribirme'.
- Completar los datos y crear una contraseña.
