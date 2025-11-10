Así puede aplicar a una beca para diplomado sobre inteligencia artificial y liderazgo

El gobierno ecuatoriano abrió una convocatoria para becas sobre inteligencia artificial y liderazgo.

El gobierno de Ecuador abrió una convocatoria para 30 000 becas para un diplomado en Liderazgo y Habilidades Gerenciales con Inteligencia Artificial.

Esta oportunidad de becas virtuales está habilitada para los mayores de 30 años, según informó la Presidencia a través de un video en sus redes sociales.

El programa 'Becas IA Lab' se lleva a cabo en coordinación con la Universidad de Santander, de Colombia. El programa consta de seis módulos completamente virtuales.

EL diplomado aún no tiene fecha de inicio. De acuerdo con la página web oficial, "nos encontramos haciendo los últimos ajustes para definir la fecha".

