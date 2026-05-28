Meta lanza versiones Plus de pago para Facebook, Instagram y WhatsApp
Meta anunció que tendrá versiones Plus para sus redes sociales. Estas incluirán nuevas funciones.
Meta lanzó sus planes de pago para las redes sociales.
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Actualizado:
28 may 2026 - 11:33
La empresa tecnológica Meta Platforms and Technologies anunció este jueves 28 de mayo de 2026 el lanzamiento de nuevas suscripciones de pago para sus principales aplicaciones: Facebook, Instagram y WhatsApp.
Los nuevos servicios se llamarán Facebook Plus, Instagram Plus y WhatsApp Plus y forman parte de una estrategia de la compañía para diversificar sus ingresos más allá de la publicidad y fortalecer su apuesta por la inteligencia artificial.
Meta confirmó el despliegue global de versiones premium para sus plataformas sociales. Según reportes especializados, las nuevas suscripciones ofrecerán herramientas adicionales de personalización, funciones exclusivas y características avanzadas para usuarios frecuentes, creadores de contenido y empresas.
La compañía también adelantó que trabaja en nuevos planes relacionados con inteligencia artificial bajo la marca “Meta One”.
Precios mensuales de las nuevas suscripciones de Meta
Los precios anunciados son:
- Instagram Plus: 3,99 dólares mensuales
- Facebook Plus: 3,99 dólares mensuales
- WhatsApp Plus: 2,99 dólares mensuales
Meta indicó que el despliegue será progresivo dependiendo de cada región y mercado.
Funciones exclusivas para Instagram, Facebook y WhatsApp Plus
Instagram Plus
- Historias con mayor duración
- Opciones avanzadas de personalización
- Herramientas adicionales para creadores
- Posibilidad de destacar historias
- Visualización anónima en ciertos contenidos
Facebook Plus
- Ampliación de funciones para historias
- Estadísticas avanzadas
- Herramientas de personalización
- Opciones especiales de interacción y contenido
WhatsApp Plus
- Más chats fijados
- Stickers exclusivos
- Temas visuales personalizados
- Tonos especiales
- Opciones extra de organización
¿Las aplicaciones gratuitas desaparecerán?
No. Meta aseguró que las versiones gratuitas de Facebook, Instagram y WhatsApp continuarán funcionando normalmente.
Las nuevas suscripciones serán opcionales y estarán enfocadas en usuarios que quieran herramientas adicionales o experiencias más personalizadas.
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