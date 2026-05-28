Meta lanza versiones Plus de pago para Facebook, Instagram y WhatsApp

Meta lanzó sus planes de pago para las redes sociales.

La empresa tecnológica Meta Platforms and Technologies anunció este jueves 28 de mayo de 2026 el lanzamiento de nuevas suscripciones de pago para sus principales aplicaciones: Facebook, Instagram y WhatsApp.

Los nuevos servicios se llamarán Facebook Plus, Instagram Plus y WhatsApp Plus y forman parte de una estrategia de la compañía para diversificar sus ingresos más allá de la publicidad y fortalecer su apuesta por la inteligencia artificial.

Meta confirmó el despliegue global de versiones premium para sus plataformas sociales. Según reportes especializados, las nuevas suscripciones ofrecerán herramientas adicionales de personalización, funciones exclusivas y características avanzadas para usuarios frecuentes, creadores de contenido y empresas.

La compañía también adelantó que trabaja en nuevos planes relacionados con inteligencia artificial bajo la marca “Meta One”.

Precios mensuales de las nuevas suscripciones de Meta

Los precios anunciados son:

Instagram Plus: 3,99 dólares mensuales

3,99 dólares mensuales Facebook Plus: 3,99 dólares mensuales

3,99 dólares mensuales WhatsApp Plus: 2,99 dólares mensuales

Meta indicó que el despliegue será progresivo dependiendo de cada región y mercado.

Funciones exclusivas para Instagram, Facebook y WhatsApp Plus

Instagram Plus Historias con mayor duración

Opciones avanzadas de personalización

Herramientas adicionales para creadores

Posibilidad de destacar historias

Visualización anónima en ciertos contenidos Facebook Plus Ampliación de funciones para historias

Estadísticas avanzadas

Herramientas de personalización

Opciones especiales de interacción y contenido WhatsApp Plus Más chats fijados

Stickers exclusivos

Temas visuales personalizados

Tonos especiales

Opciones extra de organización

¿Las aplicaciones gratuitas desaparecerán?

No. Meta aseguró que las versiones gratuitas de Facebook, Instagram y WhatsApp continuarán funcionando normalmente.

Las nuevas suscripciones serán opcionales y estarán enfocadas en usuarios que quieran herramientas adicionales o experiencias más personalizadas.