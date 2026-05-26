Un collar con inteligencia artificial promete 'traducir' ladridos y maullidos de mascotas

Una empresa china promociona un collar con IA para traducir a las mascotas.

Una startup china presentó un collar con inteligencia artificial que promete interpretar los ladridos de perros y los maullidos de gatos para convertirlos en mensajes comprensibles para humanos.

El dispositivo, llamado PettiChat, se difundió en redes sociales durante los últimos días por su propuesta de “traducir” lo que dicen las mascotas.

Según la información difundida por la empresa desarrolladora Meng Xiaoyi, el collar funciona mediante un micrófono integrado que capta sonidos y comportamientos del animal.

Luego, un sistema de inteligencia artificial analiza las vocalizaciones junto con otros datos, como movimientos y lenguaje corporal, para generar interpretaciones en una aplicación móvil.

La empresa señaló que el collar tendrá un precio aproximado de 118 dólares y que ya acumula miles de pedidos anticipados antes de su lanzamiento oficial previsto para finales de mayo.

Los creadores aseguran que el sistema fue entrenado con más de un millón de registros de comportamiento animal y que puede alcanzar una precisión cercana al 95% en la interpretación de emociones o necesidades básicas de perros y gatos.

Entre las supuestas traducciones aparecen frases relacionadas con hambre, estrés, ganas de jugar o necesidad de salir.

Además de traducir los maullidos y ladridos, el collar permite una comunicación bidireccional, es decir que puede transformar palabras dichas por el humano en señales auditivas comprensibles para los animales.

El dispositivo todavía genera dudas entre los usuarios. Aunque la tecnología ha despertado curiosidad en redes sociales, no existen estudios científicos independientes publicados que verifiquen el nivel de precisión anunciado por la compañía.