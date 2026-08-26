Robot marca gol de tiro libre y celebra con el ‘Siuuu’ de Cristiano Ronaldo

Un robot humanoide sorprendió al marcar de tiro libre y luego celebrar como 'CR7'.

Cristiano Ronaldo ya tiene un nuevo imitador, pero esta vez no es humano. Un robot sorprendió durante un partido de fútbol al marcar un gol de tiro libre y celebrarlo con el famoso “Siuuu” de 'CR7'.

El momento ocurrió durante los Juegos Mundiales de Robots Humanoides, que se celebran en Pekín, China.

Tras superar la barrera y anotar, el humanoide corrió por la cancha, tomó impulso, saltó, giró y extendió los brazos, replicando la celebración que Cristiano Ronaldo convirtió en una de las más reconocidas del fútbol mundial.

Más de 2.000 robots compiten

La segunda edición de estos juegos reúne a 2 056 robots de 16 países y contempla 51 pruebas deportivas y operativas.

Los humanoides compiten en disciplinas como fútbol, atletismo, tenis de mesa, lucha libre y halterofilia, además de pruebas relacionadas con tareas del mundo real.

El evento busca poner a prueba los avances de la robótica en capacidades como movimiento, equilibrio, coordinación y ejecución de tareas.

El gol y el posterior “Siuuu” se viralizaron en redes sociales, convirtiéndose en uno de los momentos más llamativos de la competencia.