Tesla presenta el nuevo Roadster: acelera en 0,81 segundos y promete llegar en 2028

Brutal presentación de Tesla: El nuevo Roadster acelera de 0 a 96 km/h en 0,81 segundos y llegará en 2028

Elon Musk presentó la segunda generación del deportivo eléctrico de Tesla y anunció que su producción comenzará en 2028.

El evento incluyó pruebas de aceleración y una maniobra aérea con un robot humanoide al volante.

Tesla presentó este jueves la segunda generación del Roadster, su deportivo eléctrico, durante un evento realizado en las instalaciones de pruebas de cohetes de SpaceX en McGregor, Texas.

Su director ejecutivo, Elon Musk, anunció que el vehículo entrará en producción en 2028.

🔥🔥🔥 El Tesla Roadster REALIZA una ESPECTACULAR maniobra de giro en el aire autopropulsado por motores desarrollados en colaboración con SpaceX! https://t.co/pc4icf6jUk — Actual SpaceX (@ActualSpaceX) October 16, 2026

Tesla Roadster: de 0 a 96 km/h en 0,81 segundos

Una de las pruebas centrales de la presentación fue la aceleración del vehículo. Durante una transmisión en directo por la red social X, el Roadster pasó de 0 a 96 kilómetros por hora en 0,81 segundos.

Tras mostrar el resultado, Musk aseguró que la compañía espera mejorar esa marca en futuras pruebas.

El evento también incluyó una demostración en la que el automóvil saltó por encima de una fila de vehículos Tesla, entre ellos el camión eléctrico Semi.

Durante la maniobra, el deportivo dio una vuelta completa en el aire y volvió a caer sobre la pista.

En el asiento del conductor iba Optimus, el robot humanoide que desarrolla la empresa.

Do a kickflip! https://t.co/DJ1Bq1yu8m — Tesla (@Tesla) October 16, 2026

Elon Musk advierte sobre la seguridad del deportivo

Musk abrió la presentación señalando que necesitaban público presente para que los asistentes pudieran comprobar directamente lo que iban a ver y no lo atribuyeran a contenido generado con inteligencia artificial.

Durante las pruebas, el empresario también hizo una advertencia sobre el vehículo: “Este no es necesariamente un carro optimizado para la seguridad”.

¿Cuánto cuesta reservar el nuevo Tesla Roadster?

Tesla reabrió las reservas del deportivo con un primer pago de 5 000 dólares con tarjeta de crédito. Además, los interesados deben realizar una transferencia de 45 000 dólares dentro de los siguientes 10 días.

Si el dinero no llega dentro de ese plazo, la reserva se cancela.

La presentación marca una nueva etapa para el Roadster, un modelo con el que Tesla busca mostrar las capacidades de sus vehículos eléctricos.

Sin embargo, la compañía sitúa el inicio de la producción en 2028, por lo que todavía quedan por conocerse detalles definitivos sobre su comercialización y las especificaciones de la versión que llegará al mercado.

Real life, baby https://t.co/3QEqn18wig — Tesla (@Tesla) October 16, 2026

¿Será el último Tesla diseñado para conducción manual?

Según el planteamiento de la presentación, el Roadster sería el último automóvil de Tesla diseñado para conducción manual, una declaración que apunta al rumbo que la empresa busca dar a sus próximos vehículos.

No obstante, el anuncio no implica por sí solo que todos los modelos futuros prescindan de los controles tradicionales: los detalles sobre ese cambio y sus alcances aún deben precisarse.