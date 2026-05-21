Arrestan a conductor que metió su Tesla Cybertruck en un lago para probar función especial

Rescatan la Tesla Cybertruck después de que Elon Musk dijera que funciona "como un barco"

Un hombre fue arrestado en Texas luego de conducir intencionalmente su Tesla Cybertruck hacia un lago para probar la función conocida como “modo vadeo”.

Según reportes policiales, el conductor ingresó el vehículo al agua con la intención de utilizar esta característica especial incluida en el modelo eléctrico.

¿Qué es el “modo vadeo”?

De acuerdo con el manual oficial de Tesla, esta función permite que el Cybertruck atraviese cuerpos de agua como ríos o arroyos, aunque con una profundidad máxima recomendada de 81,5 centímetros.

La tecnología ajusta temporalmente ciertos sistemas del vehículo para mejorar su desempeño en superficies inundadas.

Fue arrestado por varias infracciones

Las autoridades informaron que el hombre fue detenido por conducir en una zona restringida del lago y por otras violaciones relacionadas con normas de seguridad acuática.

El caso rápidamente se viralizó en redes sociales debido a lo inusual del incidente y al creciente interés mundial alrededor del Cybertruck y sus funciones especiales.