El Top 5 de películas navideñas imperdibles para disfrutar este 24 y 25 de diciembre

Una de las actividades tradicionales en Navidad es ver películas junto a la familia

La Navidad es el momento perfecto para reunirse en familia, preparar chocolate caliente y realizar un maratón con las diferentes películas navideñas que existen.

Ya sea con clásicos que nunca pasan de moda o con cintas más recientes, el cine navideño se convierte en uno de los mejores planes para la Nochebuena y el feriado del 25 de diciembre.

Este es el top 5 de películas navideñas que no pueden faltar en estas festividades:

1. 'Mi pobre angelito'

Es un clásico de estas fechas. Narra la historia de Kevin McCallister, un niño que se queda solo en casa por error y convierte la Navidad en una aventura al intentar defender su casa. Es ideal para verlo en familia y reír con las ocurrencias de este pequeño.

2. 'El expreso polar'

Es una película animada que invita a creer en la magia. A bordo de un tren rumbo al Polo Norte, un niño emprende un viaje que pone a prueba su fe en la Navidad. Además, uno de los mensajes que transmite es el valor de la amistad.

3. 'El Grinch'

La versión protagonizada por Jim Carrey es una de las más queridas. Cuenta cómo un personaje gruñón intenta arruinar la Navidad, pero termina descubriendo el verdadero significado de estas fiestas.

4. 'Un Cuento de Navidad' o 'Los Fantasmas de Scrooge'

Es la famosa historia de Charles Dickens sobre Ebenezer Scrooge, un anciano avaro y solitario, que en Nochebuena recibe la visita de tres espíritus que le enseñan el verdadero significado de la Navidad y le dan una oportunidad para redimirse.

5. Milagro en la calle 34

Es una de las historias navideñas más emblemáticas del cine. La trama se centra en un anciano llamado Kris Kringle que afirma ser el verdadero Santa Claus y envía un mensaje sobre la fe y la bondad.