25 mascotas buscan un hogar esta Navidad en Quito
La campaña promueve la adopción responsable y llama a no comprar mascotas como regalos, para evitar el abandono y el maltrato.
La UBA cuenta con más de 20 perros y gatos listos para ser adoptados.
Actualizada:
23 dic 2025 - 14:11
A pocos días de la Navidad, 25 perros y gatos están disponibles para adopción en la Unidad de Bienestar Animal (UBA) del Municipio de Quito. La organización realiza una campaña para frenar la compra de mascotas como regalos y promover la adopción responsable de animales rescatados.
Desde la institución municipal se advierte que regalar un animal de compañía en estas fechas suele terminar en abandono o maltrato. Tener un perro o un gato implica una decisión que debe ser pensada y compartida por toda la familia, ya que conlleva responsabilidades a largo plazo, como alimentación, atención veterinaria, paseos diarios y tiempo de cuidado.
Según la UBA, durante la época navideña se incrementan los casos de animales entregados como obsequios que, semanas después, son dejados en las calles o entregados nuevamente a refugios.
Como parte de esta iniciativa, la UBA realizó una sesión fotográfica con temática navideña para visibilizar a los perros y gatos que se encuentran listos para ser adoptados. Los animales que participan en la campaña fueron rescatados de situaciones de abandono, maltrato o encadenamiento.
Tras su rescate, pasaron por un proceso integral que incluyó atención veterinaria, rehabilitación y socialización, lo que les permite integrarse de manera segura a un nuevo hogar.
La UBA informó que todos los animales disponibles están vacunados, desparasitados, esterilizados y cuentan con microchip. Además, son sociables y, en el caso de los perros, han recibido clases de obediencia básica.
Las personas interesadas en adoptar pueden acudir a los Centros de Atención Veterinaria, Rescate y Acogida Temporal (CAVRAT). En el CAVRAT Calderón, ubicado en la calle de las Semillas y Pasaje 49, se encuentran perros adultos, mientras que en el CAVRAT Quito Sur, en las calles Francisco Fuentes y Gaspar Cujías, hay disponibilidad de cachorros. Ambos centros atienden de lunes a domingo, de 08:00 a 16:30.
