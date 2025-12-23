25 mascotas buscan un hogar esta Navidad en Quito

La UBA cuenta con más de 20 perros y gatos listos para ser adoptados.

A pocos días de la Navidad, 25 perros y gatos están disponibles para adopción en la Unidad de Bienestar Animal (UBA) del Municipio de Quito. La organización realiza una campaña para frenar la compra de mascotas como regalos y promover la adopción responsable de animales rescatados.

Desde la institución municipal se advierte que regalar un animal de compañía en estas fechas suele terminar en abandono o maltrato. Tener un perro o un gato implica una decisión que debe ser pensada y compartida por toda la familia, ya que conlleva responsabilidades a largo plazo, como alimentación, atención veterinaria, paseos diarios y tiempo de cuidado.

Aidita Lucero Laila Quito Informa Orquidea Quito Informa Vivian Quito Informa Violeta Quito Informa Brisa Quito Informa Mancha Quito Informa Kira Quito Informa Botitas Quito Informa

Según la UBA, durante la época navideña se incrementan los casos de animales entregados como obsequios que, semanas después, son dejados en las calles o entregados nuevamente a refugios.

Como parte de esta iniciativa, la UBA realizó una sesión fotográfica con temática navideña para visibilizar a los perros y gatos que se encuentran listos para ser adoptados. Los animales que participan en la campaña fueron rescatados de situaciones de abandono, maltrato o encadenamiento.

Tras su rescate, pasaron por un proceso integral que incluyó atención veterinaria, rehabilitación y socialización, lo que les permite integrarse de manera segura a un nuevo hogar.

La UBA informó que todos los animales disponibles están vacunados, desparasitados, esterilizados y cuentan con microchip. Además, son sociables y, en el caso de los perros, han recibido clases de obediencia básica.

Las personas interesadas en adoptar pueden acudir a los Centros de Atención Veterinaria, Rescate y Acogida Temporal (CAVRAT). En el CAVRAT Calderón, ubicado en la calle de las Semillas y Pasaje 49, se encuentran perros adultos, mientras que en el CAVRAT Quito Sur, en las calles Francisco Fuentes y Gaspar Cujías, hay disponibilidad de cachorros. Ambos centros atienden de lunes a domingo, de 08:00 a 16:30.