Victoria’s Secret confirmó fecha y hora de su esperado desfile 2025 en Nueva York

En octubre del 2024 se realizó en Nueva York el primer desfile de Victoria´s Secret tras seis años de ausencia.

¡Las angelitas de Victoria's Secret vuelven a la 'Gran Manzana'! Esta marca de lencería confirmó, este miércoles 27 de agosto del 2025, la fecha y hora de su icónico desfile.

A través de un video en redes sociales se confirmó que el Victoria’s Secret Fashion Show 2025 se celebrará el miércoles 15 de octubre en Nueva York, a las 19:00 (18:00 en Ecuador).

Está previsto que el desfile se transmita en vivo a través de las plataformas digitales de la marca, especialmente en YouTube y TikTok.

El evento de este año se realizará tras el exitoso regreso de la marca con un desfile que se realizó en 2024, luego de seis años de ausencia.

En el Brooklyn Navy Yard, en Nueva York desfilaron supermodelos como Gigi Hadid, Paloma Elsesser, Adriana Lima, Candice Swanepoel, Grace Elizabeth. Incluso hizo su aparación la icónica modelo Tayra Banks.

Aquella edición marcó un giro importante en la identidad de la firma, apostando por la diversidad en edad y tallas en contraste con los estrictos cánones de belleza que dominaron durante décadas.