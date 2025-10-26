Real Madrid vence a Barcelona en clásico de La Liga de España, es puntero y alarga su ventaja
Real Madrid hizo respetar su casa, el Santiago Bernabéu, en una nueva edición del clásico del fútbol español este domingo 26 de octubre.
El centrocampista del Real Madrid Aurelien Tchouameni, y el centrocampista del Barcelona Pedro González, durante el partido de la décima jornada de LaLiga.
EFE
Compartir
Actualizada:
26 oct 2025 - 12:23
Real Madrid ganó al C Barcelona en una nueva edición del clásico de La Liga de España. El Madrid cumplió y en un partido muy intenso se llevó los tres puntos ante el Barcelona con goles de Kylian Mbappé y Jude Bellingham.
Los 'merengues' se mantienen como punteros con 27 puntos y más 12 goles de diferencia. Mientras que los dirigidos por Hansi Flick lse quedaron con 22 unidades y 13 goles a favor.
Un gol del francés Kylian Mbappé en el minuto 22 y otro de Jude Bellingham en el 43 superaron el de Fermín López en el 38 y dieron la victoria al Real Madrid ante el Barcelona (2-1) en un clásico que deja al conjunto blanco reforzado en el liderato de la Liga, con cinco puntos de ventaja respecto a los azulgranas.
Clásico en el que el Real Madrid vio anulados tres goles por fuera de juego -dos de Mbappé y uno de Bellingham-, en el que el colegiado César Soto Grado anuló, tras revisar la acción en el monitor del VAR, un penalti de Lamine Yamal sobre Vinícius Junior en el minuto 3 y concedió otro por mano de Eric García que Szczesny paró a Mbappé en el 52.
Compartir