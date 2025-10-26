Real Madrid vence a Barcelona en clásico de La Liga de España, es puntero y alarga su ventaja

El centrocampista del Real Madrid Aurelien Tchouameni, y el centrocampista del Barcelona Pedro González, durante el partido de la décima jornada de LaLiga.

Real Madrid ganó al C Barcelona en una nueva edición del clásico de La Liga de España. El Madrid cumplió y en un partido muy intenso se llevó los tres puntos ante el Barcelona con goles de Kylian Mbappé y Jude Bellingham.

Los 'merengues' se mantienen como punteros con 27 puntos y más 12 goles de diferencia. Mientras que los dirigidos por Hansi Flick lse quedaron con 22 unidades y 13 goles a favor.

Un gol del francés Kylian Mbappé en el minuto 22 y otro de Jude Bellingham en el 43 superaron el de Fermín López en el 38 y dieron la victoria al Real Madrid ante el Barcelona (2-1) en un clásico que deja al conjunto blanco reforzado en el liderato de la Liga, con cinco puntos de ventaja respecto a los azulgranas.

Clásico en el que el Real Madrid vio anulados tres goles por fuera de juego -dos de Mbappé y uno de Bellingham-, en el que el colegiado César Soto Grado anuló, tras revisar la acción en el monitor del VAR, un penalti de Lamine Yamal sobre Vinícius Junior en el minuto 3 y concedió otro por mano de Eric García que Szczesny paró a Mbappé en el 52.