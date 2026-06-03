Hinchas argentinos toman Times Square en la previa del Mundial
Aficionados de Argentina comenzaron a llegar a EE.UU. para vivir el Mundial 2026 y ya hacen sentir su presencia en distintas ciudades.
Centenares de argentinos 'toman' Times Square para el banderazo antes de partido con Chile
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Actualizado:
03 jun 2026 - 11:46
Una de las imágenes más llamativas de la previa se vivió en Times Square, en Nueva York, donde cientos de hinchas argentinos coparon las calles con camisetas albicelestes, bombos y banderas, convirtiendo el emblemático punto turístico en una verdadera fiesta futbolera.
Videos compartidos en redes sociales muestran a los fanáticos cantando y alentando a la selección campeona del mundo mientras turistas y ciudadanos se detenían a grabar el ambiente que se vivía en pleno corazón de Manhattan.
La presencia masiva de argentinos se da a pocos días del inicio del torneo, donde la selección buscará defender el título conseguido en Qatar 2022 y volver a ser protagonista en la máxima cita del fútbol mundial.
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