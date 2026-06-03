Hinchas argentinos toman Times Square en la previa del Mundial

Centenares de argentinos 'toman' Times Square para el banderazo antes de partido con Chile

Una de las imágenes más llamativas de la previa se vivió en Times Square, en Nueva York, donde cientos de hinchas argentinos coparon las calles con camisetas albicelestes, bombos y banderas, convirtiendo el emblemático punto turístico en una verdadera fiesta futbolera.

Videos compartidos en redes sociales muestran a los fanáticos cantando y alentando a la selección campeona del mundo mientras turistas y ciudadanos se detenían a grabar el ambiente que se vivía en pleno corazón de Manhattan.

La presencia masiva de argentinos se da a pocos días del inicio del torneo, donde la selección buscará defender el título conseguido en Qatar 2022 y volver a ser protagonista en la máxima cita del fútbol mundial.