¿Cuándo se estrena Scary Movie 6 en Ecuador?

Después de varios años fuera de la pantalla grande, Scary Movie 6 marca el regreso de una de las franquicias más irreverentes y populares del cine de comedia. La película llegará a los cines ecuatorianos este 4 de junio de 2026, apostando nuevamente por el humor absurdo, la sátira y las referencias al cine de terror contemporáneo.

La nueva entrega trae de vuelta al elenco original conocido como el “Core Four”, integrado por Anna Faris, Regina Hall, Marlon Wayans y Shawn Wayans, quienes retoman sus icónicos personajes más de dos décadas después del estreno de la primera película.

La historia vuelve a colocar a Cindy, Brenda, Ray y Shorty frente al asesino Ghostface, inspirado en la saga Scream, en medio de una nueva serie de crímenes donde las principales franquicias de terror moderno se convierten en blanco de la parodia.

Esta vez, la película satiriza producciones recientes del género como A Quiet Place, Get Out, Halloween y otras cintas contemporáneas que han marcado el horror en los últimos años. Además, el filme juega con conceptos actuales como los reboots, secuelas y la llamada “cultura de la cancelación”.

La producción llega bajo el sello de Paramount Pictures y cuenta con dirección de Michael Tiddes, mientras que el guion fue desarrollado por los hermanos Wayans junto a Rick Alvarez, responsables del tono clásico que convirtió a la saga en un fenómeno global desde el año 2000.

En Ecuador, la película tendrá funciones de preestreno el 3 de junio antes de su lanzamiento oficial en salas nacionales.