Young Miko sorprende junto a Bad Bunny en Madrid con 'Fina'

Bad Bunny volvió a llenar el Estadio Metropolitano de Madrid durante una nueva fecha de su gira europea, en una noche marcada por una de las sorpresas más comentadas por los asistentes y redes sociales.

La invitada especial fue Young Miko, quien apareció inesperadamente sobre el escenario para interpretar junto al artista urbano el tema “Fina”, colaboración incluida en el álbum Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana.

La aparición de Young Miko provocó la euforia inmediata del público español, que coreó la canción mientras cientos de asistentes grababan el momento con sus teléfonos. El tema se convirtió en una de las interpretaciones exclusivas de la noche, diferenciando este show de otras presentaciones de la gira.

Videos del concierto comenzaron a viralizarse rápidamente en TikTok, Instagram y X, donde fanáticos destacaron la conexión entre ambos artistas y la puesta en escena durante la canción.

Madrid se ha convertido en una de las ciudades más importantes dentro de la gira europea de Bad Bunny, reuniendo a miles de seguidores de distintas partes de España y Latinoamérica en cada una de sus presentaciones.