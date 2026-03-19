Karol G lanza 'Baby pelón con Cora' para apoyar a niños con cáncer

La cantante colombiana Karol G presenta “Baby Pelón con Cora”, un muñeco creado a través de su fundación con el objetivo de apoyar a niños con cáncer.

El producto representa a menores que atraviesan tratamientos oncológicos, reflejando la pérdida de cabello como parte del proceso y convirtiéndola en un símbolo de fortaleza.

¿Qué busca esta iniciativa?

El muñeco forma parte de una estrategia para:

Recaudar fondos destinados a tratamientos y acompañamiento

Visibilizar el cáncer infantil

Generar empatía en la sociedad

Más que un juguete

“Baby Pelón con Cora” también cumple una función emocional, al permitir que niños en tratamiento se sientan representados y acompañados durante el proceso.

El lanzamiento genera reacciones en redes sociales, donde seguidores destacan la propuesta como una forma de dar visibilidad a una problemática que afecta a miles de familias.

El cáncer infantil continúa siendo una de las principales causas de enfermedad en niños a nivel mundial, lo que hace que este tipo de iniciativas cobre relevancia tanto social como mediática.