'Sigue tu cora', la mochila de Karol G que busca transformar la vida de mujeres y niñas

La mochila edición limitada que lanzó la fundación de Karol G

Así es la nueva mochila transparente de un rosado intenso con toques elegantes; artículo lanzado por la Fundación 'Con Cora' de la aclamada artista colombiana Karol G.

"Sigue tu cora", un artículo de edición limitada, es fruto de una alianza de su fundación Con Cora y Totto.

El artículo color rosado está hecho con material termoplástico e incluye un forro interno de corazones visibles.

Tiene espacio para una computadora portátil de 14 pulgadas, cuenta con bolsillos laterales para botellas y correas ajustables estampadas.

Se complementa con un llavero corazón de púas en vinilo y el charm (adorno colgante) que representan fuerza y carácter.

La Fundación anunció que todo lo recaudado se destinará a los proyectos que desarrolla la fundación, para transformar la vida de mujeres y niñas.

Estos proyectos incluyen el fortalecimiento de infraestructura educativa, acceso a becas, acompañamiento psicosocial, entre otras iniciativas.

El producto se encuentra agotado en el sitio web co.totto.com, donde se está vendiendo a un precio de 229.900 pesos, que son 62,48 dólares (al cambio este 1 de febrero).

Esta edición especial estará disponible en tiendas físicas seleccionadas y en la página web de Totto en México, Ecuador, Guatemala, Costa Rica, Chile y España.