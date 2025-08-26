Esto se sabe del estado de salud de la actriz María Antonieta de las Nieves, 'La Chilindrina'

La actriz mexicana de 78 años fue hospitalizada por un quebranto en su salud.

'La Chilindrina' sufrió un quebranto en su salud. La actriz mexicana María Antonieta de las Nieves fue hospitalizada, según confirmó su hija, Verónica Fernández, este martes 26 de agosto de 2025.

La actriz de 78 años fue hospitalizada luego de presentar problemas para hablar, comer y desplazarse. Apenas unos días atrás actuó en un circo de Perú con su icónico personaje.

Los medios mexicanos captaron a De las Nieves visiblemente decaída trasladada en una silla de ruedas en su arribo a México luego de ser dada de alta del hospital.

La revista TvNotas reportó que la actriz fue internada el 20 de agosto por quebrantos en su salud, cuando sus exámenes arrojaron niveles bajos de sodio.

Sin embargo, la hija de De las Nieves aseguró que su madre se encuentra en casa, estable y descansando.

En anteriores ocasiones 'La Chilindrina' ha compartido que padece fibromialgia, un síndrome del sistema nervioso central que ocasiona dolores musculares, fatiga, rigidez, problemas para dormir y concentrarse.