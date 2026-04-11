Cómo descargar gratis wallpapers de la Luna tomados desde el espacio por Artemis II

El eclipse visto desde el espacio por los astronautas del Artemis II.

La misión Artemis II no solo marcó el regreso del ser humano al entorno lunar después de más de 50 años, también dejó una colección de imágenes espectaculares que ahora puedes usar como fondo de pantalla en tu celular o tablet.

La NASA liberó estas fotografías de manera gratuita, incluyendo vistas inéditas de la cara oculta de la Luna, eclipses solares vistos desde el espacio y momentos icónicos como el “Earthset”, cuando la Tierra se oculta detrás del horizonte lunar.

Estas imágenes fueron captadas durante el sobrevuelo lunar de la nave Orion, que amerizó de regreo el 10 de abril de 2026, una misión clave para futuras expediciones que buscan volver a llevar humanos a la superficie del satélite.

Más allá de lo estético, estas imágenes tienen valor histórico. Artemis II permitió observar zonas de la Luna que ningún humano había visto directamente y capturar fenómenos únicos desde el espacio profundo.

Paso a paso para descargar

La descarga es completamente gratuita y no requiere registro de datos en ninguna página web.

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La propia agencia ha organizado varias imágenes optimizadas para celulares, con nombres como “Lunar Closeup” o “Edge of Lunar Day".