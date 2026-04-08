Así luce el lado oculto de la Luna durante el viaje del Artemis II

Los astronautas del Artemis II son los primeros seres humanos en llegar tan lejos de la Tierra.

La NASA publicó este miércoles 8 de abril de 2026 nuevas fotografías de la cara oculta de la Luna, captadas en medio de la misión Artemis II, en la que los cuatro astronautas han marcado un hito al ser los primeros humanos en llegar a ese punto.

"¡Pero espera, hay más!", publicó la NASA en sus redes sociales junto a un banco de imágenes de cómo luce la Luna en su lado más lejano de la Tierra.

En las imágenes se observa al satélite con cráteres de diversos tamaños y cuencas nunca antes vistas. Las fotos fueron tomadas el 6 de abril durante el paso de siete horas de la tripulación sobre el lado lejano de la Luna.

La Tierra vista desde la Luna por los astronautas del Artemis II. NASA Los cráteres de la Luna fueron fotografiados con mucha precisión desde el espacio. NASA Los cráteres de la Luna fueron fotografiados con mucha precisión desde el espacio. NASA Los astronautas vivieron un peculiar eclipse desde el espacio. NASA El eclipse visto desde el espacio por los astronautas del Artemis II. NASA El eclipse visto desde el espacio por los astronautas del Artemis II. NASA La Luna fue fotografiada con un lado iluminado y otro oscuro. NASA La Luna fue fotografiada desde el epacio por la misión Artemis II. NASA

A través de la ventana de la nave espacial Orion, se observa un lado de la Tierra entrando en la noche y del otro lado alumbrada disfrutando el día.

Varios cráteres fueron fotografiados desde diferentes ángulos en los que sorprende el nivel de detalle.

Artemis II forma parte del plan para establecer una presencia humana sostenible en la Luna.