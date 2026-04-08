Así luce el lado oculto de la Luna durante el viaje del Artemis II
Los astronautas del Artemis II son los primeros seres humanos en llegar tan lejos de la Tierra al sobrevolar la Luna.
Los astronautas del Artemis II son los primeros seres humanos en llegar tan lejos de la Tierra.
NASA
Compartir
Actualizada:
08 abr 2026 - 18:33
La NASA publicó este miércoles 8 de abril de 2026 nuevas fotografías de la cara oculta de la Luna, captadas en medio de la misión Artemis II, en la que los cuatro astronautas han marcado un hito al ser los primeros humanos en llegar a ese punto.
"¡Pero espera, hay más!", publicó la NASA en sus redes sociales junto a un banco de imágenes de cómo luce la Luna en su lado más lejano de la Tierra.
En las imágenes se observa al satélite con cráteres de diversos tamaños y cuencas nunca antes vistas. Las fotos fueron tomadas el 6 de abril durante el paso de siete horas de la tripulación sobre el lado lejano de la Luna.
A través de la ventana de la nave espacial Orion, se observa un lado de la Tierra entrando en la noche y del otro lado alumbrada disfrutando el día.
Varios cráteres fueron fotografiados desde diferentes ángulos en los que sorprende el nivel de detalle.
Artemis II forma parte del plan para establecer una presencia humana sostenible en la Luna.
Compartir