Artemis II ameriza en el Pacífico con ayuda de paracaídas

Los cuatro astronautas a bordo de la cápsula Orión de la misión Artemis II amerizaron en el océano Pacífico a las 19:07, hora de Ecuador, de este viernes 10 de abril de 2026.

La cápsula tripulada de Artemis II, que orbitó la Luna en una histórica misión, amerizó cerca de la costa de San Diego, California, con la ayuda de paracaídas para reducir la velocidad de una caída libre de unos 14 minutos de duración tras entrar en la atmósfera terrestre.

La NASA, que lo calificó de "un descenso perfecto", informó con anticipación que los buzos serán los primeros en acercarse a Orión para evaluar el aire y el agua alrededor de la nave, y asegurarse de que sea seguro salir para la tripulación, compuesta por Reid Wiseman, Christina Koch, Victor Glover y Jeremy Hansen.

La recuperación de los astronautas estará a cargo de las fuerzas armadas estadounidenses y personal de la NASA y llevará entre 30 y 45 minutos.

"Felicidades. Artemis II, misión cumplida", declaró el administrador de la NASA, Jared Isaacman, en X.

Artemis II culmina así una misión de diez días que despegó de Florida el 1 de abril, durante la cual orbitó la Luna, sin alunizar, marcando el regreso de astronautas a sus inmediaciones por primera vez desde 1972, en la era del Programa Apolo.

El Departamento de Estado de Estados Unidos publicó un video de las imágenes del espacio, recordando el histórico del Apolo 13 cuando el hombre llegó a la Luna por primera vez.

Con imágenes de los cuatro astronautas y el aplauso de Donald Trump, el mensaje se cerró con un sencillo "¡Bienvenidos a casa!"

Durante el descenso, los cuatro astronautas soportaron velocidades que superaron los 40 000 kilómetros por hora (cerca de 24 661 millas por hora), mientras la nave enfrentaba temperaturas extremas generadas por la fricción con la atmósfera terrestre, de hasta unos 2 760 grados centígrados (5 000 Fahrenheit).

La maniobra, en la que además hubo una desconexión de comunicaciones de seis minutos ya prevista tras la llegada a la atmósfera, era una prueba de fuego para probar el escudo térmico que protege a la nave y los astronautas.

Artemis II reingresó a la Tierra con una trayectoria más directa que la que tomó Artemis I, misión no tripulada de 2022, para reducir las posibilidades de que el escudo térmico sufriera daños que pusieran en peligro a los cuatro astronautas.

¡A salvo!

Los cuatro astronautas fueron rescatados en helicópteros y están a salvo. Aparentemente se encuentran en buen estado, según las imágenes difundidas por la NASA.

El rescate fue acompañado por el buen clima y no hubo contratiempos. Los helicópteros que llevaron a los astronautas aterrizaron todavía con luz del sol.

En las primeras imágenes se vio a los astronuatas vistiendo sus trajes de color naranja. Bajaron caminando y apenas requirieron ayuda para trasladarse.