El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, autorizó a Ucrania a utilizar misiles estadounidenses de largo alcance contra objetivos militares dentro de Rusia. La decisión, difundida este lunes 18 de noviembre del 2024, generó tensión a nivel mundial y Rusia acusa al mandatario de «alimentar» la guerra entre ambos países.

La decisión de Washington respondería al despliegue de tropas por parte de Corea del Norte para ayudar a Moscú en el terreno de combate, según informaron los periódicos The New York Times y The Washington Post. Informes de inteligencia occidentales sugieren que se están desplegando alrededor de 10 000 efectivos.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha presionado constantemente para que Washington le conceda autorización para utilizar el poderoso Sistema de Misiles Tácticos del Ejército, conocido por sus siglas en inglés como ATACMS, para atacar objetivos dentro del territorio de Rusia.

Mientras que el presidente ruso, Vladimir Putin, ya ha advertido que tal aprobación significaría que la OTAN estaba «en guerra» con Rusia, una amenaza que había hecho previamente cuando los aliados de Ucrania intensificaron su asistencia militar a Kiev.

Lea también:

Los cuestionamientos y advertencias de Moscú coincidieron con el anuncio por Ucrania sobre un nuevo ataque ruso en las ciudades de Sumi y Odesa. Producto del bombardeo murieron al menos 21 personas.

Además, la decisión ocurre a pocas semanas de la investidura de Donald Trump, quien se ha mostrado muy crítico con la ayuda estadounidense a Ucrania.

China insta a la paz en Ucrania

Hasta ahora, los países de la OTAN se mostraban reticentes, por temor a una escalada. Pero el lunes, el ministro francés de Relaciones Exteriores, Jean-Noel Barrot, reafirmó en Bruselas que su gobierno no descarta que se usen sus misiles de largo alcance.

«Hemos dicho que es una opción que consideraríamos si permite ataques contra objetivos desde los cuales Rusia agrede al territorio de Ucrania«, aseguró al llegar a una reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la UE.

Alemania, por su parte, informó que iba a entregar 4 000 drones equipados con inteligencia artificial.

China, que se presenta como parte neutral en la guerra entre Rusia y Ucrania pese a ser un estrecho aliado político y económico de Moscú, reaccionó pidiendo un «rápido alto el fuego y una solución política».

«Lo más urgente es promover que la situación se calme cuanto antes», afirmó Lin Jian, portavoz del Ministerio chino de Relaciones Exteriores.

Por su lado, el ministro francés de Relaciones Exteriores, Jean-Noel Barrot, reafirmó este lunes en Bruselas que el gobierno de su país considera el uso de misiles de largo alcance por parte de Ucrania contra territorio de Rusia como una «opción».

«Hemos dicho que es una opción que consideraríamos si permite ataques contra objetivos desde los cuales Rusia agrede al territorio de Ucrania», dijo Barrot al llegar a una reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la UE.

Mientras que el propio presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, acogió con cautela el domingo por la noche el anuncio del responsable estadounidense.

«Hoy, muchos medios de comunicación informan de que hemos recibido autorización para tomar las medidas oportunas«, afirmó. «Pero los ataques no se llevan a cabo con palabras. Esas cosas no se anuncian», dijo, agregando que «los misiles hablarán por sí solos». EFE/AFP

También en Teleamazonas: