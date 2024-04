Terremoto de magnitud 7.5 cerca de Taiwán provoca alertas de tsunami

Un terremoto de magnitud 7.5 se registró la mañana del miércoles 3 de abril cerca de Taiwán y provocó alertas de tsunami en ese territorio, las islas del sur de Japón y Filipinas, informaron las autoridades.

La Agencia Meteorológica Japonesa calculó la magnitud del sismo en 7.5, aunque el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) señaló que fue de 7.4.

«El terremoto fue cerca de la tierra y es poco profundo. Se sintió en todo Taiwán y las islas (…). Es el más fuerte en 25 años«, declaró a periodistas Wu Chien-fu, director del Centro Sismológico taiwanés, en referencia al sismo de magnitud 7.6 de septiembre de 1999 que dejó 2 400 muertos.

Autoridades de Taiwán, Japón y Filipinas emitieron alertas de tsunami para sus regiones costeras, donde anticiparon olas de hasta tres metros.

La alerta en Japón fue para sus islas remotas cercanas a Taiwán, incluyendo Miyakojima, según la agencia meteorológica.

Passengers are witnessing the earthquake of magnitude 7.3 in Taiwan. That's really v massive 💔 #Taiwan #Earthquake #Tsunami #TaiwanEarthquake #China #ishigaki #Hualien #Japan #Terremoto pic.twitter.com/xsUEX3Cgxt

«¡Evacuen!», indicaba un cintillo en la televisión nacional japonesa NHK. «Viene un tsunami, por favor evacuen inmediatamente», expresó un presentador de esa red nipona. «No se detengan, no se devuelvan», aconsejó.

El instituto sismológico de Filipinas recomendó «fuertemente» a los pobladores de 23 provincias costeras desplazarse a zonas altas del interior por el riesgo de «grandes olas de tsunami».

🇹🇼 #Taiwan Earthquake



7.4 magnitude earthquake in eastern Taiwan is the strongest in 25 years.



Multiple buildings have collapsed in eastern Taiwan, no word yet on casualties.



Internet outages reported in Taiwan. pic.twitter.com/pBnCXpXPRs