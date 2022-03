Testimonio de nueva víctima de llamada extorsiva en Quito

Un nuevo caso de llamada extorsiva solicitando dinero a cambio de no atentar contra la integridad de la víctima ni de su familia, se registró en Quito.

“Esa persona me llamó por WhatsApp y se identificó como miembro del grupo de Los Choneros. Me pregunto directamente con el nombre y apellido de mi esposa y me dijo que mi vida, la vida de mi esposa, a quien el intentaba ubicar, y la vida de mi familia corría peligro, que necesitaba llegar a un acuerdo para que mi vida y la de mi familia no se vean afectadas”, asegura la víctima de la extorsión

El hombre recibió amenazadas en las que le decían que no haga la denuncia en la Fiscalía.

“Me amenazó, me dijo que yo para tener denuncia en la Fiscalía tenía que dejar datos y que ellos de esa misma denuncia podían coger mis datos”, mencionó

La víctima colgó la llamada de WhatsApp y después recibió un audio por lo que bloqueo a ese contacto

Pese a que no ha recibido nuevas llamadas extorsivas el miedo persiste tanto para el como para su familia.

