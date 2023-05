Testimonio de víctima de acoso escolar en colegio de Quito

Un joven de 16 años intentó quitarse la vida en varias ocasiones y tiene miedo de volver a estudiar. Él fue víctima de acoso escolar en un colegio de Quito. Su madre busca justicia en medio del dolor y la desesperación.

En los últimos tres años su vida cambió radicalmente por los gritos y amenazas que sufrió en el plantel. Las agresiones físicas y psicológicas de estudiantes y un profesor le dejaron secuelas imborrables.

«Decían que por no saber pelear ni jugar fútbol era un homosexual. El profesor me golpeó y me maltrató tres veces. La primera vez me dio un puñetazo, en otra ocasión me golpeó contra el pizarrón y me pateó», cuenta conmocionado el adolescente.

Su madre, María, contó que su hijo intentó quitarse la vida por el acoso escolar y ahora teme que esto suceda en cualquier momento. «Casi pierdo a mi hijo. No puedo estar tranquila. Perdí mi negocio y mi trabajo para cuidar a mi hija. Una inquilina evitó que él se suicidara», narra entre lágrimas la mujer.

Las terapias psicológicas lo ayudaron a seguir, sin embargo, no ha podido retomar sus estudios por temor a que está situación se repita. «Tengo miedo que me pase lo mismo que me pasó en ese colegio, donde si saber como soy me juzgaron», señala.

Ahora buscan justicia. María colocó una denuncia en Fiscalía para que sancione penalmente a la autoridades del colegio. Según cifras del Ministerio de Educación, 57 estudiantes se suicidaron en Ecuador durante el 2022, todos adolescentes de 15 y 18 años.

