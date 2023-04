Hombre se vistió de escolar para grabar a niñas en el baño de mujeres

Hombre disfrazado de escolar, ingresó a un centro educativo y se escondió en el baño de mujeres para grabar con su celular a las niñas que acudían a ese ambiente. La policía lo detuvo e investiga el caso, que no sería el primero.

Como César Walter Solís Calero identificaron al hombre que fue descubierto en los baños de un colegio de mujeres en la ciudad de Huancayo, en Perú. El hecho ocurrió el jueves 20 de abril del 2023. El sospechoso vestía una falda, trenzas y una chompa de la institución educativa.

La subdirectora del plantel se percató de la presencia del hombre de 42 años cuando salía de los servicios higiénicos de las menores e inmediatamente dio aviso a los padres de familia y a las autoridades.

Varios padres de familia quisieron linchar a Solís. Sin embargo, este fue resguardado por uniformados e ingresado en un patrullero. Los representantes de las niñas exigieron justicia a las autoridades y que no se libere al sospechoso de acoso sexual.

Las autoridades detallaron que en la mochila del hombre encontraron uniformes, gorras y casacas de otros centros educativos, por lo que no sería la primera vez que el hombre comete estos actos.

Ante estos hechos, desde el Ministerio Público se informó que realizará las diligencias en la vivienda y otros centros educativos. Mientras tanto, Solís será sometido a exámenes con el médico legista y quedará retenido hasta que la autoridad pida prisión por los delitos cometidos.

Erick Acosta, comandante de la comisaría de Huancayo, manifestó que el acosador sexual será denunciado por los presuntos delitos de violación de la intimidad personal, acoso sexual, actos contra el pudor, entre otros.

Antecedentes

La Policía Nacional informó también que Walter Solís tendría antecedentes policiales por acoso sexual a menores de edad. Además, que se encuentra en investigación si el hombre integraría una red internacional de pedofilia, por los videos y fotos que se habrían hallado en su celular.

‘Huancayork Times’, medio de comunicación local, reveló un video en el que Solís sostuvo que “solo quería tomar una foto” en el interior del colegio donde fue hallado. Añadió que era la primera vez que se disfrazaba de mujer.

César Solis se vistió de escolar para ingresar a una escuela.

No obstante, ha sido identificado por otras personas de querer ingresar a los centros educativos vestido de escolar. Y las prendas encontradas en su mochila sustentarían aquello.

El hombre dijo que en TikTok solo sacó un video y que no se arrepiente “porque no he hecho nada malo”

