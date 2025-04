The Last of Us 2: La lucha por sobrevivir regresa este abril a HBO Max

Actualización 11:03

Los fanáticos del aclamado drama postapocalíptico «The Last of Us» ya pueden marcar sus calendarios, pues la segunda temporada de la serie llega este mes de abril del 2025.

Basada en el exitoso videojuego de Naughty Dog, esta nueva entrega promete llevar a los espectadores de regreso a un mundo devastado por una pandemia fúngica, explorando aún más las complejas emociones y dilemas de sus protagonistas, Joel y Ellie.

La fecha oficial de estreno está fijada para el 13 de abril de 2025 en Estados Unidos, lo que significa que en España y otros países de habla hispana podrá disfrutarse a partir de la madrugada del 14 de abril, debido a la diferencia horaria.

Esta temporada, que constará de siete episodios, se emitirá de manera semanal, manteniendo la tradición de HBO de lanzar un capítulo cada domingo.

Los seguidores podrán ver los nuevos episodios exclusivamente a través de Max, la plataforma de streaming que alberga las producciones de HBO. Para disfrutarla, será necesario contar con una suscripción activa al servicio, que en algunos países ofrece opciones en alta definición, incluyendo 4K HDR para quienes opten por el plan premium.

Esta segunda temporada adapta eventos de «The Last of Us Part II», el segundo videojuego de la saga, y contará con el regreso de Pedro Pascal como Joel y Bella Ramsey como Ellie, además de introducir nuevos personajes clave como Abby, interpretada por Kaitlyn Dever.

Con un rodaje realizado en Vancouver, Canadá, y bajo la dirección creativa de Craig Mazin y Neil Druckmann, se anticipa una narrativa más intensa y visualmente impactante.

