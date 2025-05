¿Por qué Tito El Bambino se retiró pronto de su presentación en el Centenario de Barcelona?

Actualizado 19:10

Tito El Bambino fue parte de la celebración de la Noche Centenaria de Barcelona el miércoles 30 de abril del 2025. Sin embargo, el artista puertorriqueño se retiró sorpresivamente del escenario y dejó intrigados a los fans que asistieron al Estadio Monumental Banco del Pichincha.

Este jueves 1 de mayo del 2025 el artista agradeció a los asistentes. En su cuenta de Instagram publicó un video de su presentación en el que agradeció a los fans por la energía y reconoció que quedaron canciones pendientes.

“¡Guayaquil ,gracias por esa energía! (…) Si quedaron canciones pendientes, las multiplicamos en la próxima. ¡Esto no se acaba, apenas comienza!”, escribió el artista.

La publicación recibió decenas de comentarios en los que le agradecían por la presentación y le pedían volver a Ecuador. Una de las usuarias de la red le pidió una explicación.

«Queremos una explicación. ¿Qué paso? Te fuiste sin despedirte, pensamos que te había pasado algo«, respondió la internauta @kellizita_17.

El artista le respondió: «Gracias de corazón por tu preocupación. La verdad es que me sentí mal de repente, me dio un mareo fuerte y no pude seguir” dijo.

“Me dolió mucho no poder despedirme como se merecen, pero ya estoy mejor. Los llevo siempre en el corazón, gracias por tanto amor y comprensión”, continuó en el mensaje Tito El Bambino.

