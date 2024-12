«Veo una serie de escandalizados por ver unos pares de muslos preciosos bailando». El exministro de Gobierno, Esteban Torres reaccionó al show en la Asamblea Nacional. «No fue el momento, ni el lugar, sin duda», dijo el actual candidato a la Legislatura este lunes 2 de diciembre del 2024.

«Bueno, yo no sé, tampoco es que somos aquí la Santa Inquisición y al que no le guste la tecnocumbia, casi que no es ecuatoriano», dijo Torres en una entrevista. El exministro se refirió al la presentación de un grupo musical de tecnocumbia en la Asamblea Nacional el domingo 1 de diciembre en un evento organizado por el legislador oficialista Hernán Zapata.

Torres reconoció que «no era el momento, ni el lugar para la presentación«. Sin embargo, dijo que al tratarse de un homenaje a los artesanos «tiene que haber alegría».

«Quizás la propia indumentaria no fue la correcta, pero como le digo, tampoco pequemos aquí de buenos samaritanos que unos muslos bien puestos sí nos gusta ver, ¿no?», finalizó el exministro.

Lea también:

También se refirió a que el show se realizó en el salón del exsenado y no en el Pleno de la Asamblea Nacional. Más temprano, el asambleísta Zapata se pronunció en redes sociales y se responsabilizó de los hechos. Afirmó que se trató de «una alteración del género musical aprobado».

«Lamento profundamente la alteración del género musical aprobado para este acto, que incluyó un segmento de canciones no previstas, como fue la presentación de tecnocumbia. Si bien la tecnocumbia es una expresión cultural relevante, este momento no formaba parte del enfoque original del homenaje, y asumo la responsabilidad por el desfase de la planificación establecida», señaló en un documento difundido en sus redes sociales.

Hernán Zapata dijo que su intención «fue enaltecer el trabajo de los artesanos y artesanas». Por lo cual lamenta que «la situación haya desviado la atención del propósito principal del evento».

También en Teleamazonas: